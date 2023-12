La tastiera meccanica Logitech da gaming che tutti vogliono è in sconto

Avete deciso di acquistare una nuova tastiera ma non sapete precisamente quale? Arriva in vostro soccorso Amazon proponendo la Logitech G413, dispositivo di tipo meccanico adatto al gaming.

Il suo prezzo, in sconto oggi del 5%, scende a 51,99 € compresa la spedizione rapida e ovviamente di due anni di garanzia.

Tastiera meccanica Logitech G413 su Amazon, le specifiche

La tastiera Logitech G413 TKL SE è progettata appositamente per migliorare le abilità degli utenti che sono soliti dedicarsi al gioco. Quello che sorprende è il design minimale con cui questa tastiera è stata realizzata, aspetto che ovviamente non preclude la possibilità di sviluppare grandi prestazioni. Con un design tenkeyless compatto, è in grado di offrire durata e prestazioni premium.

I copritasti in PBT sono ampiamente resistenti al calore e soprattutto all’usura, garantendo una lunga durata. Gli switch meccanici tattili assicurano prestazioni elevate senza dover scendere ad alcun compromesso. Il design di alta qualità è tale grazie anche alla presenza di un telaio in alluminio spazzolato nero e all’illuminazione bianca a LED, portando dunque l’esperienza di gioco ad un livello superiore.

Con rollover a 6 tasti e anti-ghosting, questa tastiera offre prestazioni affidabili per competizioni di alto livello.

Non si scopre di certo qualcosa di nuovo: Logitech è sicuramente l’azienda più amata per quanto riguarda la produzione di accessori compatibili per il gaming. Oggi siamo al cospetto di una tastiera che non può che collezionare votazioni positive, anche per quanto riguarda Amazon.

Tutto viene incentivato ancor di più grazie ad un ulteriore sconto, che arriva dopo un ribasso di ben 30 €. Oggi su Amazon c’è il 5% in meno per un prezzo totale di soli 51,99 €. Acquistando oggi la tastiera, sarà a casa vostra al massimo entro il 21 dicembre, per cui se avete intenzione di fare un regalo di Natale sarete pronti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.