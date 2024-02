La tastiera WIRELESS di Logitech va a ruba, COMPRALA in sconto (-13%)

Una vecchia conoscenza di Amazon torna disponibile con uno sconto rilevante: è la tastiera K400 Plus di Logitech. Grazie all’offerta a tempo odierna, il prezzo diventa davvero ridicolo.

Il colosso e-commerce garantisce a tutti il 13% di sconto ulteriore e quindi un prezzo totale di soli 29,90 € con due anni di garanzia e spedizione entro domani.

La tastiera Logitech K400 Plus è storia, la vogliono tutti

Dal design molto ridotto per consentire agli utenti di utilizzarla comodamente in ogni ambito, questa tastiera rappresenta il meglio su Amazon. La K400 Plus di Logitech è non a caso la più acquistata di sempre, soprattutto per le sue caratteristiche che mettono in risalto la sua versatilità. È compatibile con computer, tablet, televisioni e con ogni sistema operativo.

Il trackpad incorporato offrirà l’opportunità di non portare con sé il mouse avendo un tutt’uno a disposizione. I tasti sono comodi e silenziosi e inoltre la connessione Bluetooth risulta stabilissima. Basta collegarla per farla funzionare, siccome non c’è bisogno di alcuna installazione. È proprio questo il punto di forza: la si può portare ovunque e metterla in funzione senza perdere tempo.

Bella da vedere, utile in ogni ambito siccome è compatibile con ogni dispositivo ma soprattutto poco costosa: sono questi i motivi per acquistare questa Logitech K400 Plus. Spendendo così poco, ci sarà anche un altro vantaggio, quello di non dover acquistare un mouse in quanto c’è un trackpad incorporato.

Ci sono stati periodi in cui era impossibile acquistare questa tastiera, dal momento che non era mai disponibile. L’altro motivo per cui acquistarla dunque è proprio questo: se c’è va comprata, potrebbe scomparire di nuovo. L’offerta a tempo di oggi su Amazon garantisce uno sconto del 13% per un prezzo totale di 29,90 €. In un giorno sarà a casa vostra e con due anni di garanzia.

