La tastiera wireless LOGITECH più amata è quasi a metà prezzo

Chi cerca un modo più veloce, comodo e divertente per scrivere centinaia di parole al giorno durante il proprio lavoro o per svago, deve acquistare questa tastiera. La Logitech Pebble Keys 2 K380s è un vero miracolo in quest’ambito e riesce ad alleviare ore di lavoro.

È esteticamente molto bella e si adatta ad ogni sistema operativo, offrendo quindi un’estrema compatibilità. Logitech ha dato vita ad una tastiera che ad oggi è una delle più acquistate e desiderate, soprattutto quando arriva con prezzi del genere su Amazon. Il colosso e-commerce garantisce il 36% di sconto e permette di acquistarla con 37,99 €.

La testiera Logitech più comoda è questa: Amazon quasi la regala

La particolarità di questa tastiera di Logitech sta nei tasti dalla forma tondeggiante, praticamente uguali ai polpastrelli delle dita. In questo modo si favorisce una rapidità fuori dal comune nella digitazione e inoltre c’è anche un bell’impatto estetico. Ci sono anche 10 tasti funzione a scelta rapida che garantiscono un accesso immediato ad ogni funzionalità di ricerca.

Non è ormai più un segreto che i migliori accessori per computer appartengano al marchio Logitech. Chi vuole risparmiare avendo il massimo, deve rifarsi a questo brand che ormai è leader assoluto. Amazon lo testimonia alla grande, mettendo in sconto questa tastiera che è stata una delle più acquistate in quest’ultima settimana.

Il punto di forza è la compattezza insieme alla forma dei tasti e soprattutto alla grande autonomia. È estremamente consigliata per chi sta molte ore al computer ma anche per chi vuole dare un tocco di estetica alla sua configurazione desktop.

Tanti utenti acquistano la tastiera Pebble Keys 2 K380s anche per le smart TV: davvero un tocco di classe. Lo sconto del 36% porta il prodotto a costare solo 37,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione veloce.