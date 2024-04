La telecamera 2K con Alexa che sventa i FURTI in casa è in PROMO

Il modo perfetto per avere occhi ovunque in casa propria anche quando si esce, è acquistare una telecamera. Un dispositivo del genere è utile anche per sorvegliare magari i bambini che si trovano nell’altra stanza o i propri animali domestici. Una videocamera di sorveglianza molto famosa oggi arriva in sconto su Amazon, consentendo a tutti di acquistarla per pochi euro.

La Tapo C211 di TP-Link è disponibile con il 25% in meno e con tante peculiarità che l’hanno resa una delle più scelte dagli utenti del sito e-commerce. La sua risoluzione straordinaria e il suo fomr-factor sono certamente valori aggiunti che fanno sembrare questo prezzo ancor di più un’occasione da non perdere. Oggi su Amazon costa solo 29,99 € e porta agli utenti due anni di garanzia oltre che la spedizione rapida in 24 ore.

Con soli 29,99 € porti a casa una super telecamera, ci pensa TP-Link

Chi cerca qualità, in questa Tapo C211 di TP-Link ne troverà da vendere. Il sensore da 3 MP offre la possibilità di riprendere in diretta con risoluzione in 2K. I colori, i dettagli e la fluidità sono tutti aspetti enfatizzati dalla grande qualità che contraddistingue il marchio.

Per avere notifiche in tempo reale riguardo a quello che accade nell’ambiente in cui la telecamera è posizionata, c’è il rilevamento del movimento. Quando qualcosa passa di fronte alla videocamera, questa lo rileva e spedisce il filmato in tempo reale all’utente tramite applicazione ufficiale. Il prodotto riesce a rilevare anche il pianto di un bambino e gira a 360°, consentendo di dare uno sguardo ad ogni angolo del posto in cui è posizionato.

La telecamera in questione oggi ha un prezzo che cala del 25%, pertanto di soli 29,99 €. Con due anni di garanzia e con la spedizione rapida in 24 ore è la soluzione giusta.