Prodotti Trust con i migliori sconti alla Gaming Week di Amazon

Il gaming è una delle tue passioni e vuoi arricchire il tuo “arsenale” di periferiche? La gamma GXT di Trust è molto apprezzata perché i prodotti che portano il suo logo sono qualitativamente buoni e non costano nemmeno tanto. In realtà, oggi costano ancora meno, grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon. Ecco dunque le occasioni che non dovresti lasciarti sfuggire.

Amazon Gaming Week: i prodotti Trust GXT da acquistare al volo senza indugio

Il 252 Emita Plus è un microfono USB professionale a condensatore con braccio regolabile. È compatibile con PC Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5. Oggi lo paghi solo 72,99 euro grazie allo sconto del 44% sul prezzo di listino.

Altro microfono, altro affare. Scontato del 48% è il 212 Mico, un microfono più compatto con connessioni da 3,5mm e USB e treppiede con angolo regolabile in dotazione.

Il 924W Ybar+ è il mouse da gaming Trust GXT con 25600 DPI, illuminazione LED RGB e 6 pulsanti programmabili. Costa solo 34,99 euro con lo sconto del 30% sul prezzo di listino.

Costano pochissimo (solo 25,99 euro), sono dotate di un microfono e sono compatibili con PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Sono le cuffie on-ear Trust Gaming GXT 489W Fayzo.

Se il tuo laptop si surriscalda troppo durante le sessioni più intense di gaming (o perché hai troppe schede di Chrome aperte…) la soluzione è la base di raffreddamento 1125 Quno, ora disponibile a soli 37,99 euro, spedizione inclusa.

Concludiamo con una tastiera da gaming. La GXT 835 Azor è una tastiera cablata con retroilluminazione LED RGB, pad numerico e funzione di anti-ghosting. Quanto costa? Solo 19,90 euro, spedizione compresa.