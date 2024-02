La TELECAMERA 2K, IP65 e che rileva il movimento a prezzo STRACCIATO

La telecamera Tapo C420 amatissima dagli utenti, è ritornata in sconto su Amazon e questa volta in esclusiva. Con il 7% in meno, l’occasione risulta davvero ghiotta visto che presso nessun altro negozio è possibile trovarla a questo prezzo.

Costa oggi 83,99 € con l’offerta a tempo del colosso e-commerce e può arrivare a casa vostra entro un giorno lavorativo.

La telecamera di TP-Link che controlla l’esterno è in esclusiva

Dal design molto singolare, questa telecamera interessa soprattutto gli utenti che amano la qualità e la sicurezza. Con le sue caratteristiche, la Tapo C420 di TP-Link è in grado di sorprendere non solo gli utenti ma anche i ladri. Il sensore con risoluzione in 2K QHD garantisce immagini con 1,7 volte più pixel rispetto al semplice full HD. In questo modo le immagini sono super nitide.

Essendo una telecamera senza fili, va collegata senza doversi preoccupare dell’alimentazione. La batteria dura fino a 180 giorni e può essere ricaricata semplicemente e in maniera rapida. La visione notturna garantisce una precisione fuori dal comune ed è uno dei motivi principali per cui bisogna acquistarla. Il rilevamento del movimento con notifica istantanea, è il fiore all’occhiello: una volta individuato l’intruso, la telecamera invierà una notifica allo smartphone del proprietario di casa. Sono ovviamente molte altre le funzionalità ma questi sono i punti focali per cui le persone la acquistano in massa.

Con una telecamera del genere il vero vantaggio è quello di non dover penare per installarla, trovando magari la presa elettrica più vicina. Essendo infatti senza fili garantisce un’istallazione rapidissima, ma l’altro punto di forza consiste certamente nella grande definizione. Molti utenti riferiscono anche di averla acquistata per la grande qualità costruttiva e per l’estrema resistenza alle condizioni meteorologiche.

La telecamera Tapo C420 di TP-Link oggi arriva su Amazon con il 7% di sconto e costa pertanto solo 83,99 € con spedizione rapida.

