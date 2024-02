La telecamera Blink più INTELLIGENTE su Amazon in SVENDITA totale

C’è uno sconto pazzesco su Amazon per una delle migliori telecamere in assoluto, ovvero la Blink Mini Pan-Tilt. Si tratta di una telecamera intelligente che viene utilizzata per la sicurezza all’interno dell’ambiente domestico, in grado di utilizzare la sua intelligenza scongiurando qualsiasi rischio di intrusione.

L’offerta a tempo oggi disponibile garantisce un prezzo assurdo: c’è il 28% di sconto e dunque un costo finale che tocca i 41,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in un giorno lavorativo.

A questa telecamera non sfugge nulla, la Blink Mini Pan-Tilt è una bomba

È bellissima già a prima vista: la telecamera Blink Mini Pan-Tilt è un vero capolavoro di estetica ma anche in termini di funzionalità.

Riesce a concedere innanzitutto una risoluzione in full HD, senza perdere alcun dettaglio e proponendo dei colori realistici al massimo. Il punto di forza assoluto è quello di avere un sensore in grado di rilevare il movimento con grandissima precisione. Qualora qualcuno passi davanti ad essa, arriverà una notifica sullo smartphone direttamente tramite l’applicazione ufficiale.

Oltre a girare a 360° non perdendosi dunque alcun angolo della stanza nella quale viene posizionata, questa telecamera offre anche l’audio bidirezionale. Ciò significa che si possono sia ascoltare ascoltare che trasmettere dei suoni. Il motivo per cui acquistarla? Si installa in pochissimi minuti.

Concludendo il discorso, non c’è nulla che possa far pensare di non acquistare questa telecamera. Il prodotto di Blink è davvero ben realizzato esteticamente ma soprattutto in merito alle caratteristiche tecniche, che garantiscono una sicurezza migliore rispetto a tanti antifurto professionali.

Oggi la Mini Pan-Tilt ha un prezzo davvero assurdo siccome c’è il 28% di sconto con la nuova offerta a tempo di Amazon. Basterà pagare solo 41,99 € per averla a casa peraltro con spedizione veloce entro un giorno e con due anni di garanzia.

