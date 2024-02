La telecamera da quasi 20 EURO che SORVEGLIA tutta casa

Compra adesso il prodotto del giorno che su Amazon sta riscuotendo un gran successo, ovvero la telecamera di sorveglianza in sconto. A produrla è il marchio TP-Link, leader nel settore che anche questa volta dimostra di aver fatto un piccolo capolavoro.

La videocamera in questione è in grado di ruotare completamente offrendo una risoluzione ottima e soprattutto svariate chicche che aiutano a guadagnare tranquillità quando si abbandona il proprio domicilio.

Grazie ad uno sconto del 25% ma soprattutto ad un coupon aggiuntivo da 5 €, il prezzo scende addirittura a soli 24,99 €. Grazie alla spedizione veloce, in un giorno sarà a casa vostra e con due anni di garanzia.

La telecamera di TP-Link che gira a 360° e rileva i movimenti

Piccola e di qualità: si potrebbe descrivere così la telecamera di TP-Link. Il punto di forza principale è la sua possibilità di girare a 360° tramite i comandi dell’applicazione ufficiale, dalla quale si può scoprire in ogni momento cosa sta succedendo in casa. Grazie al rilevamento del movimento, ci sono delle notifiche in tempo reale che avvisano di qualsiasi intrusione.

La visione notturna rende ogni ambiente buio illuminato come se fosse giorno mentre l’audio bidirezionale aiuta a captare qualsiasi tipo di rumore dando anche l’opportunità di riprodurre la propria voce.

Non c’è altro da pensare: se vuoi sorvegliare la tua casa senza spendere centinaia e centinaia di euro per un antifurto professionale, basta questa telecamera. Magari acquistandone più di una e piazzandole in diverse zone della casa, si potrà avere un ambiente domestico invalicabile.

TP-Link ha creato un vero e proprio incubo per i ladri e certamente con più punti di forza. Tra questi la visione notturna che a questi livelli si vede solo su telecamere molto più costose ma anche la possibilità di ricevere una notifica in tempo reale dopo il rilevamento di un qualsiasi movimento.

Detto ciò, il prezzo è il vero fiore all’occhiello siccome grazie al 25% di sconto e al coupon da 5 €, gli utenti Amazon potranno pagare solo 24,99 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e la spedizione veloce.

