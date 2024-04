La telecamera per interni di XIAOMI costa 15 EURO con codice SCONTO

Chi l’ha detto che installare delle telecamere di videosorveglianza in casa costa tanto? Ci pensa Amazon a sfatare questo mito, proponendo in sconto una delle migliori videocamere del momento, ovvero la XIAOVV di Xiaomi con ben 3 MP. È questo il prodotto del giorno in quanto molti utenti lo stanno acquistando visto il prezzo di vendita scandito da un codice sconto e da un coupon.

Compatta, in grado di controllare tutto l’ambiente e soprattutto semplice da utilizzare, questa telecamera è probabilmente la migliore nella sua fascia di prezzo e non solo.

Oggi chi vuole acquistarla può rifarli ad un coupon del 35% che va applicato al momento del check out. Inoltre, leggermente più in basso nella pagina di acquisto, c’è un tasto per riscattare un ulteriore codice sconto del 27%, così da portare il prezzo direttamente a 15 €.

Questa telecamera ruota a 360° ed è il top in casa Xiaomi

Le sue dimensioni compatte e il suo design moderno non lasciano sfigurare l’ambiente in cui si installa questa telecamera. Xiaomi ha pensato ad un prodotto versatile e soprattutto funzionale, dotato di una risoluzione in 2K.

C’è il rilevamento del movimento con notifica istantanea in app, l’avviso vocale per gli animali domestici e inoltre il tracciamento automatico degli oggetti in movimento. In più non manca l’audio bidirezionale per ascoltare l’audio proveniente dall’ambiente videosorvegliato e per trasmettere la propria voce.

Oggi Amazon rende questa telecamera disponibile per tutti e con un prezzo da sogno. Costa solo 15 €, ma non dimenticate di attivare il coupon del 35% e il codice sconto del 27% che va riscattato mediante un tasto dedicato proprio nella pagina di acquisto, direttamente sotto al prezzo e al coupon.