La tua casa diventa intelligente con la presa smart di TP-Link

Ti basta investire 19,99€ (compresa spedizione) per dare al tuo appartamento quel tocco smart che può cambiare tutto o quasi. Amazon oggi sconta del 20% il bundle con due prese smart TP-Link Tapo P105, compatibili con gli assistenti vocali, come Alexa, e che puoi controllare anche da remoto tramite app per smartphone e tablet.

Considera che si tratta di un kit acquistabile esclusivamente su Amazon e che il mese scorso ne sono stati venduti oltre 1000.

Il kit TP-Link con due prese smart è un affare con lo sconto Amazon: usale anche con Alexa

La TP-Link Tapo P105 è una presa intelligente Wi-Fi che permette di trasformare qualsiasi dispositivo in un dispositivo smart controllabile da remoto. Con un design compatto e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

L’installazione è semplice e richiede solo pochi minuti. Basta collegare la presa ad una presa di corrente esistente, scaricare l’app Tapo sul proprio smartphone o tablet e seguire le istruzioni intuitive. L’app è disponibile per dispositivi Android e iOS/iPadOS.

Una volta configurata, è possibile controllare la presa Tapo P105 da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite la sopracitata Tapo. Accendi o spegni i dispositivi collegati, monitora il consumo di energia in tempo reale e crea programmi automatici per risparmiare energia.

La presa smart di TP-Link è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Puoi utilizzare la tua voce per controllare la presa, ad esempio dicendo “Alexa, accendi la lampada” o “Ok Google, spegni la macchina del caffè“.

Il pacchetto di feature ti consente anche di programmare l’accensione e/o lo spegnimento dei dispositivi collegate, di condividere il controllo di un dispositivo con altri membri della famiglia e di controllare i consumi energetici.

Tutto avviene tramite una connessione alla rete, è vero, ma puoi procedere in totale sicurezza, perché l’app Tapo utilizza la crittografica end-to-end per proteggere i dati dei consumatori.

E dunque, ti sarà a questo punto chiaro che la P105 (il bundle ne include due, ti ricordo) è una presa intelligente facile da usare, ricca di funzionalità e dal prezzo competitivo.