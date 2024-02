La tua musica preferita anche fuori casa con il Marshall Emberton II

Sprigiona un suono potente e perfettamente bilanciato ovunque, in casa e fuori. Il Marshall Emberton II è un altoparlante Bluetooth con suono a 360° e design impermeabile. Per gli appassionati, il look di questo speaker portatile è davvero incantevole e iconico, che richiama quello degli amplificatori per chitarra elettrica.

Il costo dell’Emberton II oggi è di 149€, spedizione compresa, grazie allo sconto immediato del 17%. Se lo acquisti oggi, lo riceverai in meno di 24 ore, quindi si candida anche come perfetto regalo di San Valentino.

Musica a palla anche a bordo piscina: il Marshall Emberton II è in offerta su Amazon

Come già anticipato, il design dell’Emberton II è totalmente ispirato a quello degli amplificatori Marshall, con una griglia frontale in metallo e il famoso logo del brand sulla parte frontale. È realizzato con materiali robusti e resistenti, rendendolo adatto all’uso in viaggio o all’aperto.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’Emberton è dotato di due driver da 2 pollici e un woofer da 3,5 pollici per fornire un suono bilanciato e potente. A brillare è la l’esperienza d’ascolto a 360° con True Stereophonic, un suono multidirezionale per un un suono eccellente da ogni angolazione. Il dispositivo supporta poi la tecnologia Bluetooth 5.0, che consente una connessione wireless stabile con dispositivi compatibili come smartphone, tablet e computer.

L’altoparlante Marshall ha una batteria integrata che offre un’autonomia di riproduzione fino a 30 ore (un dato che varia in base alle condizioni d’uso). Inoltre, supporta la ricarica rapida tramite cavo USB-C, che consente di ottenere ore di riproduzione con una ricarica di soli 20 minuti.

L’Emberton II è anche resistente agli schizzi d’acqua con certificazione IPX7, il che significa che può resistere a immersioni accidentali in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

L’altoparlante è dotato di pulsanti fisici per il controllo del volume, la riproduzione/pausa e la gestione delle chiamate telefoniche. Inoltre, tramite l’app Marshall Bluetooth, è possibile personalizzare le impostazioni audio, accedere all’equalizzatore preimpostato e controllare la modalità stereo o la modalità ambientale.

