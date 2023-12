La TV Metz da 32" è in promo su Amazon con il 28% di sconto

Se volete acquistare una televisione senza troppe pretese durante questo periodo, ce n’è una davvero interessante in sconto su Amazon. La Metz da 32″ è provvista di un ottimo pannello, totalmente privo di cornici e con una risoluzione in alta definizione.

Il prezzo in sconto del 28% oggi tocca i 122,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida entro questo fine settimana.

TV Metz, una garanzia con le sue specifiche

Oggi siamo al cospetto di METZ, un marchio tedesco che in ben 80 anni di esperienza è stato in grado di raggiungere ottimi livelli. La sua tradizione è stata premiata soprattutto negli ultimi anni, con grandi novità e con smart TV che hanno sorpreso la critica. Grazie ai tanti esemplari messi in circolazione, i guadagni sono stati ottimi e oggi ci ritroviamo di fronte ad un prodotto molto gradito. Si tratta della TV da 32″ di ampiezza.

La serie Fullscreen offre un’esperienza televisiva senza compromessi, presentando un TV che non sarà smart ma che avrà un ottimo prezzo. Dotata di una cornice quasi invisibile su tre lati e un’ottimale proporzione dello schermo, questa televisione è una delle migliori non smart. Questo design mira a offrire un’esperienza immersiva in alta definizione che potrà tornare utile in cucina o in una camera da letto.

Le immagini si distinguono certamente per la nitidezza e per la vivacità, grazie soprattutto ad una precisa compensazione e regolazione dei colori. Così si garantisce un’eccezionale qualità visiva. Il suono è stato implementato in maniera ugualmente performante. METZ offre 5 diverse modalità audio per un’esperienza sonora più che soddisfacente.

Se ricercavate in giro per il web una televisione di buon livello, eccola qui. La Metz da 32″ è oggi in sconto su Amazon con il 28% in meno. Il prezzo è di 122,99 € con consegna entro questo sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.