La versione Web di Apple Maps ottiene la funzione Guardati intorno

La versione Web di Apple Maps ha ottenuto di recente la funzione Guardati intorno per diverse città, rendendo la piattaforma ancora più completa. L’implementazione arriva dopo un lungo periodo di beta testing, iniziato lo scorso mese di luglio.

Come riportato dal sito 9to5Mac, gli utenti possono attivare la funzionalità come avviene abitualmente con l’applicazione su iPhone o iPad: basta selezionare l’icona a forma di binocolo, situata in basso a sinistra della finestra della mappa. Cliccando su di essa e trascinando l’icona sulla mappa è possibile “visitare” il centro urbano in questione in prima persona.

L’implementazione di Guardati intorno avvicina sempre più la versione Web del servizio a quanto proposto dalle app per i vari OS di Apple, anche se vi sono alcune evidenti lacune. Tra le assenze figurano diverse funzionalità come la ricerca degli indirizzi dei contatti o il salvataggio delle posizioni nell’apposita libreria.

Guardati intorno e non solo: le ultime novità che riguardano Apple Maps

Nonostante Guardati intorno sia una funzione interessante, questa è disponibile ancora per un numero di città molto ristretto. Al di fuori degli Stati Uniti, i centri urbani coperti sono relativamente pochi.

Tra di esse figurano Barcellona, Berlino, Amburgo, Lisbona, Londra, Madrid, Melbourne, Montréal, Monaco, Parigi, Sydney e Toronto. Dunque, la funzionalità non prevede la copertura di nessuna città presente sul territorio del nostro paese.

Uno degli ultimi annunci riguardo Apple Maps risale allo scorso mese di novembre, quando la versione Web della piattaforma è diventata compatibile anche con Linux. Qualche mese prima è stato integrato un sistema per personalizzare gli itinerari di chi viaggia utilizzando questo servizio.

La sfida con Google Maps resta viva, anche se l’app della concorrenza sembra avere un netto vantaggio rispetto a quanto offerto dal colosso di Cupertino.