La voce di Gemini Live disponibile in dieci nuove versioni

L’assistente basato sull’Intelligenza Artificiale Gemini Live può ora contare su una nuova gamma costituita da dieci voci aggiuntive per comunicare con gli utenti Android. Le nuove varianti non si limitano a semplici tonalità diverse, ma anche a modi unici di parlare, visto che ognuna ha una propria personalità e accenti propri.

Secondo quanto rivelato da Google, il nuovo set di voci dell’IA è a tema astronomico e, proprio per questo motivo, ognuna di esse ha un nome che fa riferimento a stelle, pianeti o sistemi solari. La compagnia ha sottolineato come queste saranno emotivamente più espressive e in grado di gestire meglio le interazioni con gli esseri umani rispetto al passato.

Le voci di Gemini Live erano in origine riservate agli utenti Advanced, con Google che ha però poi scelto di renderle accessibili a tutti gli utenti.

