Lampada LED professionale per computer al 20% su Amazon

La luce è fondamentale, soprattutto quando si sta per diverse ore seduti alla postazione computer. Una lampada LED di ottimo livello e oggi disponibile su Amazon con il 20% di sconto.

Quella di Ezvalo è probabilmente la migliore del momento e oggi costa solo 43,19 € con due anni di garanzia inclusi.

La lampada super luminosa LED da prendere per il proprio PC

Questa lampada LED da scrivania è totalmente inusuale per il design che mostra. Innanzitutto va posizionata dietro allo schermo della propria configurazione desktop, in modo da occupare quanto meno spazio possibile. Con un rapido attacco alla scrivania, garantirà grande stabilità. La distribuzione della luce sarà equa su tutto il piano, consentendo infatti di non accendere alcun’altra luce all’interno dell’ambiente.

La larghezza è di 29,5″ e si può scegliere tra 4 modalità già impostate per l’illuminazione. Inoltre anche la temperatura del colore potrà essere modulata in base alle proprie preferenze. La lampada si occuperà di indirizzare la luce laddove sarà più necessario, riducendo ovviamente il riflesso sui monitor. In termini di larghezza è ben 86 cm, mentre la sua potenza va dai 3000 ai 6000 K di luminosità.

Anche il design è stupefacente, siccome è costruita in alluminio e offre un ottimo colpo d’occhio anche da spenta.

Si tratta di un prodotto non adatto a tutti, ma solo a coloro che fanno un utilizzo intensivo della propria postazione da computer fissa. La lampada LED di Ezvalo è probabilmente la migliore attualmente sul mercato Amazon e lo dimostra anche il badge di oggetto più venduto.

Il prezzo oggi scende del 20% e garantisce un costo finale di 43,19 € con due anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.