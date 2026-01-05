Lanciato nuovo Tamagotchi con Intelligenza Artificiale integrata

Un nuovo capitolo nel mondo dei compagni digitali si apre con Sweekar, l’innovativo pet virtuale che sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati di tecnologia e i nostalgici degli anni ‘90.

Sviluppato da Takway e presentato in anteprima al CES 2026, questo piccolo dispositivo palmare a forma d’uovo si propone come un’evoluzione del classico Tamagotchi, integrando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per offrire un’esperienza interattiva e personalizzata come mai prima d’ora. Non si tratta semplicemente di un gadget, ma di un vero e proprio compagno digitale che cresce, apprende e sviluppa una personalità unica sulla base delle interazioni con il proprietario.

Alla base del progetto, Sweekar punta a ridefinire il concetto di pet virtuale: il suo schermo-volto non si limita a mostrare semplici animazioni, ma reagisce dinamicamente alle cure, alle attenzioni e persino alle voci degli utenti. Grazie a un sistema AI avanzato, il dispositivo memorizza le interazioni vocali e le attività quotidiane, costruendo una memoria personale che influenza il comportamento e le risposte del pet. Questo aspetto trasforma la relazione con il dispositivo in qualcosa di più profondo e coinvolgente rispetto ai predecessori degli anni passati.

Sweekar: dall’incubazione all’età adulta

Il ciclo vitale di Sweekar inizia con la fase di incubazione: il pet si presenta come un uovo chiuso, che necessita di attenzioni e stimoli per schiudersi e avviare il suo percorso di crescita.

Attraverso le fasi neonatale e adolescenziale, il pet evolve, mostrando progressivamente nuove abilità e comportamenti. Il traguardo massimo si raggiunge con l’età adulta, raggiunta al livello 51, momento in cui il compagno digitale acquisisce autonomia e diventa immune dalla “morte” per negligenza, differenziandosi così in modo sostanziale dai classici Tamagotchi che richiedevano cure costanti e rischiavano di spegnersi in caso di abbandono.

Un elemento di grande interesse è la capacità di Sweekar di costruire ricordi autentici: il pet riconosce la voce del proprietario, ricorda momenti condivisi e, crescendo, si cimenta in escursioni virtuali che poi racconta nei dettagli. Questa narrazione personale rende il rapporto con il dispositivo più profondo, quasi simile a quello con un animale domestico reale. Inoltre, la possibilità di personalizzare il proprio compagno digitale attraverso gusci e outfit intercambiabili consente agli utenti di esprimere la propria creatività, rendendo ogni esperienza unica.

Il lancio su Kickstarter è previsto a breve, con un prezzo stimato tra i 100 e i 150 dollari e la disponibilità in tre varianti cromatiche. La scelta della piattaforma di crowdfunding riflette la volontà di coinvolgere fin da subito una community appassionata e di raccogliere feedback preziosi per perfezionare ulteriormente il prodotto prima della distribuzione su larga scala.

Dubbi e potenziali criticità

Tuttavia, non mancano questioni critiche che meritano attenzione. In primo luogo, la memorizzazione di dati vocali e comportamentali solleva interrogativi fondamentali sulla privacy: dove e come vengono archiviati questi dati? Sono previsti meccanismi di crittografia e diritto all’oblio? Al momento, Takway non ha ancora fornito dettagli esaustivi sulle politiche di gestione dei dati, un aspetto che sarà determinante per la fiducia degli utenti e la reputazione del brand.

Un secondo punto delicato riguarda la dipendenza dalla batteria e l’affidabilità dell’hardware: come ogni dispositivo palmare, anche Sweekar è soggetto a malfunzionamenti, usura e potenziali problemi di assistenza tecnica. Eventuali guasti potrebbero compromettere l’esperienza dell’utente e mettere a rischio i ricordi accumulati dal pet digitale. A ciò si aggiunge il tema dell’obsolescenza software: per quanto tempo Takway garantirà aggiornamenti e supporto? La longevità del prodotto sarà strettamente legata alla continuità dell’impegno aziendale.

Infine, il confine tra intrattenimento e legame emotivo rimane sfumato. Per alcuni utenti, Sweekar potrà rappresentare una preziosa fonte di compagnia e conforto, ma per altri potrebbe alimentare attaccamenti eccessivi o aspettative emotive non realistiche. Una comunicazione trasparente e l’introduzione di linee guida d’uso responsabili saranno fondamentali per evitare derive problematiche e promuovere un utilizzo sano e consapevole del dispositivo.