Lanciato sul mercato pianoforte high-tech che insegna a suonare con l'AI

Tra i mestieri potenzialmente a rischio per il boom dell’Intelligenza Artificiale a quanto pare figurano anche gli insegnanti di pianoforte.

La compagnia Roli ha lanciato sul mercato un nuovo tutor basato sull’AI e integrato direttamente nello strumento. Stiamo parlando di Roli Piano, un pianoforte da 49 tasti con guida AI integrata proposto per la cifra di 800 dollari.

L’assistente AI integrato nel dispositivo rende l’apprendimento della disciplina più semplice, proponendo agli utenti scale e spiegando come variare una melodia. A quanto pare, Roli Piano sarà in grado anche di spiegare alcuni aneddoti riguardanti la storia della musica.

Roli Piano rivoluziona gli insegnamenti di pianoforte

Roland Lamb, CEO di Roli, ha spiegato come questo dispositivo segna una svolta nell’apprendimento musicale. Secondo Lamb, Roli Piano farà sembrare presto antiquati tastiere e pianoforte che non siano in grado di aiutare il loro utilizzatore.

Ridurre questo strumento avanzato a un semplice piano dotato di tutor AI è comunque riduttivo, viste le diverse opportunità che offre. La funzionalità Brightkey, per esempio, identifica la canzone che l’utente sta suonando per poi illuminare i tasti per aiutare a seguire meglio la melodia. A questa si aggiunge la funzione Roli Airwave, che utilizza l’AI abbinata ad altre tecnologie per tracciare i movimenti delle mani sulla tastiera. Ciò permette di apportare correzioni e offrire indicazioni precise allo studente.

Lo strumento in questione, di fatto, potrebbe aprire una nuova era in cui il pianoforte risulta più accessibile a studenti di qualunque livello. Non solo: con tutta probabilità, eventuali futuri prodotti potrebbero anche adattarsi ai musicisti più esperti, con funzioni sempre più avanzate legate all’AI. Il prezzo di 800 dollari, sebbene non basso, non risulta neanche inaccessibile per uno strumento musicale. Roli Piano, dunque, sembra un prodotto destinato a cambiare drasticamente il rapporto delle persone con il pianoforte (e non solo).