L'app YouTube per Smart TV rende più difficile mettere "Mi piace" a video

Come ha già dimostrato in passato, Google non si fa troppi problemi a modificare l’interfaccia utente di YouTube. In molti casi si parla di veri e propri salti di qualità mentre in altri gli aggiornamenti non trovano il favore dell’utenza, raccogliendo anzi diverse critiche.

Fa parte di questa seconda categoria una modifica apportata all’app YouTube per Smart TV che va a rendere più macchinoso un meccanismo teoricamente basilare, ovvero il sistema di gestione dei Mi piace e dei Non mi piace.

Una segnalazione del sito 9to5Google ha evidenziato come, nelle ultime 48 ore, i due pulsanti sono di fatto stati inglobati in uno solo. L’utente, dopo aver selezionato lo stesso, può decidere se optare per un’interazione positiva o negativa con il contenuto appena visionato. A livello puramente pratico, si è passati da un singolo clic a due per ottenere lo stesso risultato.

YouTube su Smart TV rende più macchinose interazioni finora a portata di clic

Al momento non è dato sapere se YouTube ha optato per una soluzione del genere nel contesto di un risparmio di spazio o per motivazioni simili. Questa scelta, sotto questo punto di vista, sarebbe molto più comprensibile nel contesto mobile che su dispositivi dallo schermo molto ampio come le Smart TV. Non solo: l’utilizzo di un telecomando non facilita di certo la doppia interazione.

L’implementazione sembra ancora parziale e sono molti pochi gli utenti che la stanno segnalando e, proprio per questo motivo, non è dato sapere se si tratta di un semplice test o di una soluzione destinata a diventare definitiva. La piattaforma è intervenuta più volte su questo aspetto e, nel 2021, ha persino optato per nascondere agli utenti il numero dei Non mi piace mentre, nel 2023, è stato introdotto un contatore per i Mi piace in tempo reale.