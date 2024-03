L'Apple WATCH 9 torna in sconto e va A RUBA su Amazon

Non c’è gioco nel mondo degli smartwatch: i migliori sono di certo gli Apple Watch che l’azienda di Cupertino aggiorna ogni anno. Al momento il top assoluto insieme ai modelli Ultra è sicuramente il Series 9, oggi disponibile su Amazon in grande sconto nella variante da 45 mm.

Dotato di tante peculiarità e di un design bellissimo, questo orologio intelligente gode anche del 14% di sconto. Ciò significa un gran risparmio sul prezzo di listino di 489 €, che infatti scende a 419 € con due anni di garanzia.

L’Apple Watch Series 9 da 45 mm è perfetto

Bello, leggero e performante: sono questi i tre aggettivi che possono definire alla grande l’Apple Watch Apple Series 9. Questa variante con cassa in alluminio è in grado di monitorare tutti i parametri vitali come l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, le attività fitness e anche quelle svolte in acqua. Inoltre il display Retina è davvero un piacere per gli occhi, vista la sua estrema luminosità e definizione.

Dopo aver visto alcune delle migliori peculiarità di questo smartwatch, è chiaro il responso: siamo di fronte al miglior Apple Watch di sempre. Il Series 9 da 45 mm è un prodotto ineccepibile, fatto di materiali perfetti che garantiscono anche una lunga durata nel tempo. Il punto di forza è la grande versatilità dal punto di vista dell’indossabilità, siccome l’orologio in questione può essere davvero usato per ogni evenienza. La sua velocità dovuta al nuovo chip S9 è disarmante: mai era stato visto uno smartwatch così rapido.

Oggi l’Apple Watch Series 9 costa su Amazon solo 419 € grazie al 14% di sconto. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione è rapida.