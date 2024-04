Laptop HP: oggi è tuo ad un SUPER PREZZO (solo su Amazon)

Se sei alla ricerca di un buon portatile sei nel posto giusto perché abbiamo appena scovato per te qualcosa di molto interessante. Solo su Amazon oggi puoi acquistare il laptop HP 15s-fq5001sl ad un super prezzo!

Inoltre puoi pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis, in questo modo non risentirai minimamente della spesa!

Laptop HP: display Full HH antiriflesso, processore Intel Core e molto altro…

Questo notebook HP è dotato del sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un’esperienza immersa nella creatività.

Presenta il super processore Intel Core i5-1235U che raggiunge una velocità fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread.

Dotato di 8GB DDR4 di RAM da 3200Mhz integrata e non espandibile (2 x 4GB); per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, Antiriflesso, Slim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC.

Tastiera di colore Natural Silver, formato Full Size, dimensione standard con tastierino numerico completo; i tasti della tastiera contengono plastica riciclata a fine vita.

Autonomia fino a 7 ore 30 minuti , utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni; grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Chassis color argento, tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, USB Type-C, Lettore di Impronte e SD, TNR, Peso 1.69 kg, Spessore 1,79 cm.

Non perderti questo vero gioiellino e acquistalo ora su Amazon!