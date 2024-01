Lascia perdere gli AirPods, gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 costano la metà

Perché spendere così tanto per acquistare delle cuffie che hanno tutti quando si può risparmiare la metà ed avere caratteristiche superiori? I OnePlus Buds Pro 2 sono quello di cui avete bisogno, essendo degli auricolari con cancellazione del rumore adattiva intelligente e audio spaziale.

Su Amazon oggi costano 137,50 € con lo sconto attivo del 23%. Arriveranno a casa vostra entro venerdì.

Gli auricolari che hanno la cancellazione ibrida del rumore, OnePlus non sbaglia

Partendo dal piano estetico, questi OnePlus Buds Pro 2 sono sottili e garantiscono un’ottima stabilità all’orecchio. L’azienda ha pensato inoltre anche alla resistenza all’acqua, dotando il suo prodotto della certificazione IP55. L’esperienza d’ascolto non verrà dunque compromessa, anche perché è compresa anche la custodia di ricarica in questa protezione: nel suo caso ecco la certificazione IPX4.

Venendo al piano tecnico, l’esperienza di ascolto Premium è garantita dalla presenza dei Dual Drivers MelodyBoost, utili per voci nitide e per bassi profondi e potenti. L’audio può essere ricalibrato in movimento grazie alla presenza della tecnologia Dolby Head Tracking e non manca il Dolby Atmos. Ci sono inoltre tre modalità di cancellazione del rumore e c’è anche la ricarica rapida: questa consente 10 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica.

Giungendo alle conclusioni, non si può nascondere la grande qualità di questi auricolari che si mescola perfettamente con l’estetica. OnePlus ha preparato un vero e proprio concorrente per Apple e per tutte le altre aziende che si occupano di cuffie del genere. La grande durata, la cancellazione intelligente del rumore e l’audio spaziale sono solo alcune delle specifiche che rendano grandi questi Buds Pro 2.

Oggi, con uno sconto del 23%, è possibile portare a casa il prodotto per una somma totale di 137,50 €. La consegna avverrà entro fine settimana con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.