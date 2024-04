L'ASUS Vivobook Go 15 torna a prezzo STRACCIATO, ha Ryzen 5

Un’offerta a tempo improvvisa rende di nuovo disponibile un computer portatile molto apprezzato su Amazon. Il famosissimo ASUS Vivobook Go 15 è tornato con un prezzo più basso rispetto all’ultima volta, proponendo un hardware come sempre valido e un design premium.

Le caratteristiche principali stanno certamente nell’estetica ma anche nelle prestazioni, favorite da componenti hardware pensati per legare tra loro. L’ASUS Vivobook GO 15 è tra quei notebook da non lasciarsi scappare, soprattutto con il 15% di sconto.

Amazon oggi si impegna a rendere il suo acquisto molto più agevole, rendendolo disponibile per 549 € invece che per 642,90 €. Sono due gli anni di garanzia e c’è anche la spedizione rapida.

Il notebook di ASUS è diventato famoso su Amazon, le sue specifiche sono eccezionali

Partendo dall’involucro, l’estetica è un punto di forza di questo laptop, essendo stato quest’ultimo ben realizzato e assemblato con materiali scelti appositamente per la resistenza nel tempo. ASUS con il suo Vivobook Go 15 vuole fornire un prodotto versatile e bello da vedere. Dando uno sguardo allo schermo, una volta aperto il computer, si può notare che questo ideale è stato rispettato in pieno.

Il display del notebook è ampio 15,6″ e possiede una risoluzione in full HD, capace di emozionare grazie ai suoi colori e ai suoi dettagli precisi. L’hardware non si tira di certo indietro e lo dimostra con il processore AMD Ryzen 5 7520U. La potenza è il suo marchio di fabbrica, complici anche la memoria RAM da 16 GB e l’SSD molto capiente e rapido da 512 GB.

Un altro motivo per cui acquistare questo ASUS Vivobook Go 15 è sicuramente la sua tastiera. La comodità nel digitare che hanno riscontrato gli utenti è stata pazzesca.

Con l’offerta a tempo del 15% di sconto, Amazon permette l’acquisto del computer per 549 €. Ci sono due anni di assistenza gratuita ma anche la spedizione rapida entro il fine settimana.