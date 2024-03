L'ASUS Zenbook 14 con display in 2,5K è il più ACQUISTATO, super SCONTO di 300 €

Non esitare e curi a comprare subito il nuovo notebook di ASUS, quel famosissimo Zenbook di cui tutti parlano. Il modello da 14″ torna disponibile su Amazon in tutta la sua bellezza e potenza, basandosi su un design unico nel suo genere e su un display paragonabile a quello dei MacBook.

L’hardware è costruito appositamente per concedere prestazioni di altissimo livello ma non abbiate paura: il prezzo oggi è più basso del solito. Amazon applica infatti il 30% di sconto e permette a tutti di acquistarlo per soli 699 € con ben 300 € in meno sul prezzo ufficiale. Sono due gli anni di garanzia e c’è l’opportunità di riceverlo entro un giorno lavorativo.

Lo sconto sul notebook di ASUS lo rende il best-buy di giornata

Il design leggero e sottile permette di trasportare questo dispositivo ovunque, godendo della sua straordinaria potenza. L’ASUS Zenbook 14 ha al suo interno un processore Intel Core i5-1240P e una memoria RAM da 8 GB. La rapidità è dovuta anche al potente SSD da 512 GB. Il punto di forza assoluto è il display da 14″ con risoluzione 2,5K.

Giunti alla conclusione, non ci sono dubbi: il prodotto di ASUS è uno dei top nella sua categoria di prezzo. Con un display così performante e con un hardware così bilanciato, rappresenta la giusta soluzione sia per chi studia o lavora che per chi vuole avere un dispositivo utile per lo svago.

Il prezzo di vendita è la conferma della grande convenienza di questo affare di giornata: costa il 30% in meno per un totale di 699 € su Amazon. Gli anni di garanzia sono due e c’è anche la spedizione rapida.