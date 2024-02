L'ASUS Zenbook ha il display in 2,5K ed oggi costa 300 EURO in meno

L’ASUS Zenbook è oggi disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco mettendo in mostra la sua bellezza e la sua potenza. Chi vuole un nuovo PC portatile, deve assolutamente acquistare questo modello.

Lo sconto del 13% garantisce oggi un gran risparmio e un prezzo finale di soli 699 €. Sono due gli anni di garanzia e già domani sarà a casa vostra.

Il laptop perfetto è l’ASUS Zenbook, è scontato del 13%

È davvero bellissimo questo computer portatile, uno dei migliori i circolazione in questa fascia di prezzo. L’ASUS Zenbook 14 è chiaramente il possesso di un’estetica che diventa il suo punto di forza, siccome basata su una qualità di alluminio davvero altissima. Tutto ciò lo rende, oltre che bello, molto leggero e resistente, ma anche facilmente trasportabile. Non pesa praticamente nulla in uno zaino o in una borsa.

Una volta aperto, il computer presenta una tastiera bellissima, a corsa corta e con una rapidità di digitazione fuori dal comune. Direttamente sul touchpad, vero punto di forza di questo ASUS Zenbook, si riflettono diverse diverse opzioni, come ad esempio il tastierino numerico non per presente fisicamente. Il display è la vera star del computer, siccome tutti lo acquistano proprio per questo motivo. Infatti è un pannello da 14″ di ampiezza con una risoluzione in 2,5 K WQXGA. Le immagini sembrano venire fuori dallo schermo, piene di colore, nitidezza e soprattutto luminosità. La tecnologia NanoEdge si vede eccome.

Passando all’hardware, il portatile è dotato di un processore Intel Core i5-1240P affiancato da una memoria RAM da 8 GB e da un SSD interno da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Oggi, grazie allo sconto del 13% di Amazon, questo ASUS Zenbook 14 arriva con un prezzo di soli 699 € che comprendono anche spedizione rapida e due anni di garanzia.

