Lava la tua AUTO con l'idropulitrice a batteria OGGI in SOTTOCOSTO

La prossima volta che vi troverete a casa e avrete voglia di lavare la vostra auto o magari di ripulire il pavimento in giardino, avrete la soluzione giusta portata di mano. Oggi su Amazon in sconto c’è un’idropulitrice di ultima generazione a batteria, una di quelle portatili.

Dalle prestazioni veramente sorprendenti, questo prodotto si presenta anche molto semplice da utilizzare. La qualità è davvero ottima come dicono le recensioni. La potenza è sorprendente ed è quello che serve per assicurare un buon lavaggio di ogni superficie che si intende ripulire.

Lo sconto del 20% disponibile grazie al coupon da attivare su Amazon, garantisce un prezzo di soli 67,99 €. Una volta acquistata, l’idropulitrice potrà godere di due anni di garanzia e anche della spedizione veloce in un giorno. Da ricordare che all’arrivo del corriere occorrerà il codice di sicurezza che Amazon provvede ad inviare in genere la mattina stessa tramite e-mail.

L’idropulitrice a batteria che evita cavi inutili, Amazon offre un coupon

Questa idropulitrice a batteria è dotata di un motore molto potente da 400 W e la sua velocità di 20.000 g/min garantisce una pressione dell’acqua stabile e potente. Oltre a sparare fuori acqua a volontà, è anche in grado di aspirarla.

Oltre a pulire ogni tipo di auto e altri veicoli tra cui moto e biciclette, l’idropulitrice in vendita su Amazon garantisce anche la pulizia di balconi, finestre e pavimenti di ogni genere. Utilizzarla è facilissimo: una volta collegata all’acqua basta premere il pulsante rosso e si può cominciare il lavaggio.

