Lavatrice Samsung da 9 kg in sconto, costa 450 € in meno su Amazon

Il mondo Amazon è perennemente cosparso di grandi offerte che non riguardano solo ed esclusivamente l’elettronica intesa come smartphone, computer e televisioni. Un esempio molto chiaro viene infatti fornito oggi dalla presenza della lavatrice di Samsung, un prodotto appartenente alla Serie 4000T.

Dotata di un’ampia capienza e soprattutto delle principali tecnologie utili per un lavaggio impeccabile, questa oggi costa meno del solito. La lavatrice pensata dal colosso sudcoreano arriva ad essere la più venduta di tutte, soprattutto grazie al suo prezzo di vendita che scende del 15%. Bastano infatti 294,99 € per portarla a casa, ben 450 € in meno rispetto al prezzo di listino originale.

La lavatrice di Samsung è una delle migliori, le specifiche

In grado di essere caricata frontalmente per un totale di 9 kg di bucato, questa lavatrice di Samsung offrirà grandi prestazioni. Fornisce un lavaggio igienizzante e grazie al sistema Steam Wash emette un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove anche lo sporco più ostinato.

I risultati desiderati vengono ottenuti in maniera silenziosa grazie alla presenza del motore Digital Inverter.

Gli utenti molto spesso confondono Amazon per il luogo dove comprare solo telefoni, computer e la solita elettronica di consumo. In realtà il famoso sito e-commerce permette anche di acquistare prodotti utili per la casa come questa lavatrice di Samsung che, come avete potuto vedere, è una delle migliori.

Il suo prezzo oggi in sconto del 15% con un’offerta a tempo, tocca quota 294,99 €. Davvero non male per una lavatrice che all’inizio costava ben 749 € di listino. Per quanto riguarda la garanzia, saranno presenti i soliti due anni, mentre per la spedizione bisognerà aspettare al prossimo lunedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.