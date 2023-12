Lavazza A Modo Mio, macchina da caffè con 64 capsule in promo (-11%)

Dopo averne viste tante di macchine da caffè, ecco che ne arriva una davvero interessante interessante in sconto. Probabilmente si tratta di una delle migliori in assoluto visto che offre anche 64 capsule in regalo. Ecco la nuova Lavazza A Modo Mio Jolie.

Lo sconto dell’11% su Amazon permette a tutti di acquistare il prodotto nella colorazione rossa a 79,90 € con due anni di garanzia.

La macchina da caffè su Amazon in sconto, Lavazza è una garanzia

La macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Jolie unisce con il suo design eleganza e attenzione ai dettagli con l’essenza italiana vista nelle sue forme armoniose. Bere il caffè sarà un piacere.

Il suo design vivace e compatto, arricchito da colori vivaci, si adatta perfettamente a qualsiasi stile e qualsiasi ambiente senza rovinarlo esteticamente. Il tutto aggiungendo un tocco di vivacità all’arredamento. La macchina da caffè di Lavazza è progettata per accogliere fino a 4 o 5 capsule di caffè.

Il poggia tazza rimovibile e regolabile consente di scegliere tra un classico espresso o un caffè lungo, offrendo allo stesso tempo grande flessibilità. Il serbatoio trasparente da 0,6 litri facilita, e non poco, il monitoraggio del livello dell’acqua, consentendo semplicemente di capire quando riempirlo.

Il pulsante Stop & Go backlit permette di erogare la quantità desiderata di caffè, stoppando la produzione in ogni momento. Verrà fuori un gran caffè in soli 35 secondi. La funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti dall’ultimo utilizzo rende la Jolie non solo pratica ma anche molto efficiente dal punto di vista energetico.

Gli utenti che vogliono acquistare oggi questo prodotto su Amazon possono beneficiare di un nuovo sconto sul prezzo finale. La macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Jolie costerà infatti l’11% in meno per un totale di 79,90 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.