Le 10 migliori piattaforme per il copy trading del 2025

Negli ultimi anni, il settore delle criptovalute ha visto un afflusso crescente di nuovi investitori, attratti dalle opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.

Tuttavia, non tutti dispongono del tempo, delle competenze o dell’esperienza necessaria per analizzare i mercati e prendere decisioni di trading consapevoli.

In questo contesto si inseriscono le piattaforme di copy trading, strumenti sempre più diffusi che consentono agli utenti di replicare in automatico le strategie dei trader più esperti, beneficiando delle loro competenze senza dover operare manualmente.

Che si tratti di principianti in cerca di una guida o di investitori con poco tempo a disposizione, le migliori piattaforme di copy trading crypto rappresentano una soluzione pratica ed efficace per partecipare ai mercati in modo più semplice e potenzialmente redditizio.

Cos’è il copy trading crypto

Il copy trading crypto è una strategia di investimento automatizzata che consente agli utenti di replicare le operazioni effettuate da trader professionisti.

Questa modalità consente di partecipare ai mercati anche senza monitoraggio attivo o conoscenze approfondite. Ogni operazione compiuta dal trader viene replicata in automatico sull’account dell’utente.

Ad esempio, se il trader genera un rendimento del 10%, anche l’utente otterrà un rendimento analogo in proporzione al capitale investito. In caso di un investimento di 1.000 dollari, il guadagno sarà di 100 dollari.

Le piattaforme usano software specializzati per eseguire automaticamente le operazioni. Il funzionamento è semplice: basta scegliere un trader profittevole e attivare la replica delle sue operazioni.

Similmente al day trading o allo swing trading, anche il copy trading è una strategia a breve termine. Essendo completamente automatizzata, non richiede un impegno diretto da parte dell’utente.

È però fondamentale ricordare che il copy trading non garantisce profitti, anche se può aumentare in modo significativo le probabilità di successo. Inoltre, rappresenta uno strumento utile per diversificare il proprio portafoglio.

Analisi delle migliori piattaforme di copy trading

MEXC : utilizzata da oltre 10 milioni di utenti in 170 paesi. Ottima per chi cerca nuovi asset da copiare, con dati completi sui trader.

: utilizzata da oltre 10 milioni di utenti in 170 paesi. Ottima per chi cerca nuovi asset da copiare, con dati completi sui trader. Binance : uno degli exchange più grandi al mondo, offre un sistema per il copy trading con filtri avanzati e impostazioni personalizzabili.

: uno degli exchange più grandi al mondo, offre un sistema per il copy trading con filtri avanzati e impostazioni personalizzabili. Margex – una piattaforma di trading intuitiva con profit sharing

– una piattaforma di trading intuitiva con profit sharing OKX : exchange con commissioni basse e funzioni avanzate.

: exchange con commissioni basse e funzioni avanzate. PrimeXBT: broker per futures e CFD con oltre un milione di utenti. Offre strumenti avanzati e copy trading per aiutare anche i principianti.

Kraken : offre sicurezza elevata, basse commissioni e un’ampia gamma di criptovalute.

: offre sicurezza elevata, basse commissioni e un’ampia gamma di criptovalute. Bybit : piattaforma nota per il suo sistema di copy trading semplice e intuitivo.

: piattaforma nota per il suo sistema di copy trading semplice e intuitivo. Bitget : copy trading disponibile per mercato spot e futures.

: copy trading disponibile per mercato spot e futures. Cryptohopper : uno dei migliori bot per il trading su futures.

: uno dei migliori bot per il trading su futures. Trading 212: broker europeo leader con trading senza commissioni.

MEXC – la migliore piattaforma di copy trading

MEXC è uno dei migliori exchange sul mercato delle criptovlaute, con volumi di trading elevati e milioni di utenti attivi ogni giorno.

La piattaforma è anche adatta per il copy trading, grazie alla disponibilità di numerosi filtri per trovare il trader più adatto da seguire.

MEXC consente di classificare i trader secondo vari parametri, tra cui tasso di vittorie storiche, rendimento totale, numero di follower e profitto/perdita complessivi.

MEXC permette inoltre ai trader di impostare la propria percentuale di commissione per il profit sharing. I migliori trader della piattaforma applicano in media una commissione del 15%.

Un’altra caratteristica che distingue MEXC è il supporto esteso per criptovalute micro-cap, in quanto è tra i primi exchange a lanciare nuovi progetti.

MEXC non addebita costi aggiuntivi per il copy trading. Le commissioni sul mercato spot sono nulle, mentre per i futures si parte da un’imposta dello 0,01%.

Pro:

Nessuna commissione per lo spot trading

Buon supporto per monete emergenti

Informazioni dettagliate sui trader

Ampia gamma di criptovalute disponibili

Contro:

Non disponibile per utenti statunitensi

Commissioni di prelievo relativamente elevate

Binance – copy trading con alta liquidità e ampia selezione di trader

Binance è l’exchange di criptovalute più importante e conosciuto, con oltre 180 milioni di utenti registrati a livello globale.

Migliaia di trader verificati partecipano attivamente al sistema di copy trading di Binance, rendendo semplice per gli utenti trovare quello più adatto da seguire.

La piattaforma consente agli utenti di filtrare i trader secondo diversi parametri, tra cui ritorno sugli investimenti, asset in gestione (AUM) e altri. I risultati possono inoltre essere ordinati per periodo di tempo, da 7 giorni fino a 3 mesi.

I trader che offrono il proprio profilo per il copy trading possono impostare una commissione di profit sharing, che in media si attesta attorno al 10%.

Possono anche stabilire un requisito minimo di investimento. Gli utenti che copiano, invece, devono pagare solo le commissioni di trading standard, a partire da 0,1% nel mercato spot.

Binance offre anche la possibilità di impostare la leva finanziaria nel copy trading. Gli utenti possono decidere se seguire la stessa leva del trader seguito oppure fissarne una personalizzata, da 1x fino a 10x.

Pro

Elevata liquidità e volume di trading

Numerosi filtri per la selezione dei trader

Possibilità per i trader di stabilire commissioni personalizzate

Commissioni di trading contenute

Contro

Alcuni trader richiedono investimenti minimi elevati, scoraggiando piccoli investitori

Non disponibile in alcuni stati USA

Margex – copy trading semplice con profit sharing

Margex è una piattaforma di trading crypto che offre una funzione di copy trading integrata chiamata Smart Follow.

Questo sistema consente agli utenti di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti (“fund manager”), beneficiando delle loro strategie senza dover operare manualmente.

È possibile seguire più trader contemporaneamente e monitorare le performance in tempo reale, con piena libertà di modificare o interrompere la replica in qualsiasi momento.

Il servizio non prevede costi fissi, ma applica una commissione sui profitti realizzati, trattenuta solo quando il trader seguito chiude operazioni in positivo.

L’interfaccia è chiara e intuitiva, pensata anche per chi si avvicina al copy trading per la prima volta. Inoltre, Margex supporta il trading con leva su diverse criptovalute.

Pro

Copy trading automatico con sistema Smart Follow

Nessun costo fisso, si paga solo in caso di profitto

Possibilità di seguire più trader contemporaneamente

Piattaforma intuitiva adatta anche ai principianti

Contro

Funzionalità limitate rispetto ad altri exchange avanzati

Selezione dei trader meno ampia rispetto a piattaforme più grandi

OKX – la migliore piattaforma per il trading di futures con copy trading

OKX è una piattaforma di scambio molto popolare che offre commissioni contenute e funzionalità di trading avanzate.

Il servizio di copy trading integrato consente agli utenti di replicare facilmente le operazioni di altri trader senza dover condurre ricerche personali approfondite.

L’exchange supporta un numero elevato di criptovalute e coppie di trading, offrendo agli utenti molte opportunità operative.

La piattaforma è particolarmente adatta per chi desidera operare con leva finanziaria, dato che OKX consente di utilizzare leve fino a 100x su determinati mercati. Questa caratteristica la rende una delle migliori scelte per il trading di futures con copy trading.

Gli utenti possono filtrare i trader in base al loro rendimento storico, al profitto o perdita percentuale, all’ammontare di asset gestiti e al numero di follower.

Inoltre, possono visualizzare i mercati preferiti e le operazioni in corso dei trader che seguono, permettendo così un’analisi approfondita prima di scegliere chi copiare.

OKX non applica commissioni aggiuntive per il copy trading. Gli utenti devono comunque sostenere le normali commissioni di trading, che restano tra le più competitive del settore.

La piattaforma è adatta sia ai principianti che ai trader esperti, e offre un’esperienza fluida e completa in ogni fase del processo operativo.

OKX ha anche scelto Standard Chartered per la custodia istituzionale delle criptovalute, confermando la solidità e la reputazione del marchio nel settore.

Il copy trading su OKX include inoltre opzioni avanzate di gestione del rischio, come la possibilità di separare i fondi dall’account del trader seguito, offrendo così un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti.

Pro

Ideale per il trading di futures con leva

Nessun requisito minimo per iniziare a copiare

Sistema di filtri per scegliere i trader più adatti

Informazioni dettagliate sulle performance dei trader

Contro

Non disponibile in tutti i Paesi

Gli strumenti avanzati possono risultare complessi per i principianti

Prime XBT – ideale per costruire un portafoglio diversificato

PrimeXBT è un broker multi-asset che consente agli utenti di operare non solo con criptovalute, ma anche con materie prime, indici e valute forex. Utilizza un terminale di trading proprietario, noto per la sua velocità operativa, le funzionalità avanzate e la presenza di un sistema integrato di copy trading.

La funzione di copy trading offerta da Prime XBT si differenzia da quella di altre piattaforme. Invece di copiare semplicemente le singole operazioni di un trader, gli utenti possono scegliere di seguire intere strategie, definite e gestite dai trader stessi.

È anche possibile copiare più strategie contemporaneamente, diversificando così l’approccio agli investimenti.

La piattaforma fornisce numerosi dati utili per selezionare i trader, come il profitto totale generato, il numero di follower, l’equity complessiva dei follower, il numero di giorni di attività e altri parametri fondamentali per una valutazione informata.

Prime XBT applica una commissione sul copy trading solo se l’utente genera un profitto, rendendo la piattaforma interessante dal punto di vista del rapporto costi-benefici.

Inoltre, il sistema consente di diversificare il proprio capitale su più trader e mercati, anche al di fuori del mondo crypto, offrendo un ventaglio più ampio di opportunità.

Pro

Esecuzione rapida delle operazioni

Possibilità di fare copy trading su diverse asset class

Commissioni applicate solo in caso di profitto

Elevata leva finanziaria disponibile

Contro

Numero limitato di criptovalute e coppie di trading

Non disponibile per utenti statunitensi

Kraken – copy trading con bot di terze parti

Kraken è uno degli exchange di criptovalute più longevi e affidabili al mondo, noto per il suo forte impegno sulla sicurezza e per la compliance normativa.

Anche se non dispone di un sistema di copy trading integrato, la piattaforma supporta l’utilizzo di bot di copy trading di terze parti, rendendola una buona opzione per chi desidera replicare operazioni di trader esperti attraverso strumenti esterni.

Bot come Learn2Trade e TradeSanta sono compatibili con Kraken e offrono una varietà di strategie automatizzate che gli utenti possono configurare in base alle proprie preferenze.

Uno degli elementi distintivi di Kraken è la sua reputazione sul fronte della sicurezza. La piattaforma non ha mai subito violazioni significative, ed è considerata uno degli exchange più affidabili a livello globale.

Oltre al trading classico, Kraken offre anche staking, margin trading, un marketplace NFT e altri servizi avanzati per utenti professionali.

Per quanto riguarda le commissioni, Kraken utilizza una struttura maker-taker, con costi che si riducono all’aumentare del volume di trading mensile dell’utente.

L’acquisto istantaneo tramite carta comporta commissioni più alte, ma è pensato per semplicità d’uso.

Infine, Kraken ha annunciato il lancio della propria chain Layer-2, basata sull’OP Stack, in diretta competizione con quella sviluppata da Coinbase.

Pro

Ampia disponibilità di bot compatibili

Supporto per molte criptovalute

Sicurezza elevata e storico impeccabile

Funzionalità avanzate per utenti esperti

Contro

Copy trading non integrato nativamente

Commissioni alte

Bybit – copy trading semplice e intuitivo

Bybit è uno degli exchange crypto più noti e apprezzati per l’accessibilità della sua interfaccia e per l’efficacia del suo sistema di copy trading integrato.

La piattaforma serve oltre 40 milioni di utenti e ha visto più di 150.000 trader unirsi alla propria rete di copy trading, creando un ecosistema ampio e attivo.

Il sistema di copy trading di Bybit è progettato per essere facile da usare, ma al tempo stesso offre diverse opzioni di personalizzazione.

Gli utenti possono scegliere tra numerosi trader da seguire, con filtri che consentono di valutarli in base a metriche dettagliate come rendimento storico, asset in gestione e numero di follower.

Inoltre, la piattaforma fornisce informazioni trasparenti sulle strategie adottate, le operazioni in corso e i risultati ottenuti.

Una funzione distintiva è la modalità autopilot, che consente agli utenti di aprire e chiudere automaticamente le operazioni, replicando le attività del trader seguito.

Oltre al controllo automatizzato, gli utenti possono personalizzare parametri come la leva finanziaria, il tipo di ordine e altri dettagli operativi.

I trader copiati ricevono una percentuale dei profitti generati dagli utenti che li seguono. Questa percentuale varia in base al livello del trader, che viene determinato da fattori come la performance, il numero di follower e l’attività complessiva.

Bybit è una piattaforma regolamentata, con licenze ottenute da autorità come la Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai e l’autorità di regolamentazione di Cipro.

Le commissioni sono competitive, con un costo per i maker pari allo 0,02% e per i taker allo 0,055%, rendendola conveniente anche per chi inizia con piccoli capitali.

Pro

Commissioni di trading basse

Alta leva disponibile

Ampia selezione di trader

Informazioni dettagliate e opzioni personalizzabili

Contro

Non disponibile negli Stati Uniti

Alcune funzionalità variano in base alla località dell’utente

Bitget – migliore exchange di copy trading per trader europei

Bitget è un exchange crypto in forte crescita che offre funzionalità di copy trading sia per il mercato spot che per i futures.

La piattaforma permette di copiare trader o trading bot, fornendo così un’ampia flessibilità operativa a seconda del profilo dell’utente.

Attualmente, Bitget vanta oltre 190.000 trader professionisti iscritti alla piattaforma e più di 800.000 account attivi che utilizzano le funzionalità di copy trading.

I trader possono essere selezionati in base a criteri di rendimento, come il ROI più elevato, il numero di follower o la frequenza operativa.

Questo sistema di filtraggio avanzato facilita l’individuazione del trader più adatto da seguire in base alla propria strategia di investimento.

Bitget ha compiuto importanti passi avanti sul fronte normativo. Ha ottenuto una licenza VASP in Bulgaria, è autorizzato a fornire servizi legati a Bitcoin in El Salvador e collabora con Archax per operare sotto la supervisione della FCA nel Regno Unito.

Inoltre, la piattaforma è attivamente impegnata nel processo di adeguamento alla normativa MiCA dell’Unione Europea.

Bitget continua ad attirare utenti grazie alla sua capacità di listare nuovi token rapidamente, spesso anticipando altri exchange.

L’ambiente è adatto sia a principianti, che possono iniziare copiando in modo semplice, sia a trader più avanzati, che cercano strumenti analitici dettagliati.

Pro

Elenca nuovi token velocemente

Funzionalità di copy trading adatte a utenti alle prime armi e avanzati

Vasta selezione di trader da seguire

Contro

I trader non possono comunicare direttamente con i loro follower

Cryptohopper – Miglior bot per il copy trading crypto

Cryptohopper è una delle soluzioni automatizzate più apprezzate per il trading di criptovalute, con particolare attenzione al copy trading e al social trading.

Si tratta di un bot di trading personalizzabile che consente agli utenti di copiare automaticamente le operazioni di trader esperti, replicandole direttamente sul proprio account.

Per iniziare, è sufficiente selezionare un trader da seguire: tutte le sue operazioni verranno copiate in tempo reale senza bisogno di interventi manuali.

Cryptohopper si integra con numerosi exchange, tra cui Binance, OKX e altri, garantendo ampia compatibilità e flessibilità d’uso.

Uno dei principali punti di forza di Cryptohopper è la community attiva, che permette agli utenti di discutere strategie, condividere idee e confrontarsi sulle tendenze di mercato.

Questo ambiente collaborativo è particolarmente utile sia per i trader alle prime armi, sia per quelli più esperti che vogliono aggiornarsi e migliorarsi.

La piattaforma offre anche un marketplace dove è possibile acquistare segnali di trading, strategie preconfigurate e template per bot.

Inoltre, i bot sono altamente personalizzabili e si evolvono costantemente, adattandosi agli obiettivi e al profilo di rischio di ciascun investitore.

Cryptohopper prevede abbonamenti mensili con prezzi variabili: esistono piani gratuiti, ma quelli a pagamento possono arrivare fino a 129 dollari al mese.

Sebbene l’abbonamento rappresenti un costo aggiuntivo rispetto a piattaforme gratuite o integrate negli exchange, viene giustificato dalla flessibilità, dalla potenza degli strumenti disponibili e dalla continua evoluzione della tecnologia impiegata.

Pro

Compatibile con numerosi exchange, tra cui Binance e OKX

Funzioni di copy trading e social trading ideali per principianti

Bot completamente personalizzabili

Contro

Il costo dell’abbonamento può risultare elevato

L’efficienza del bot dipende dalla qualità dell’exchange collegato

Trading 212 – ideale per trader alle prime armi

Trading 212 non offre una funzione di copy trading in senso stretto, ma propone una funzionalità simile e innovativa chiamata “Pies”.

Un Pie rappresenta un portafoglio diversificato in cui gli utenti possono investire in modo automatico.

È possibile allocare qualsiasi importo in un Pie e scegliere tra modelli predefiniti o tra i portafogli condivisi da altri investitori presenti sulla piattaforma.

Gli utenti hanno il pieno controllo sul proprio investimento, potendo investire, ritirare o modificare la composizione del Pie in qualsiasi momento.

Inoltre, è possibile personalizzare i Pies per adattarli alle proprie strategie di investimento, con un focus su settori specifici, aree geografiche o temi particolari.

Trading 212 incoraggia anche gli utenti a condividere i propri Pies, se ritengono che possano essere utili alla comunità.

L’interfaccia della piattaforma, così come la gestione dei Pies, è progettata per essere semplice e accessibile.

È importante sottolineare che il trading di criptovalute su Trading 212 è disponibile solo tramite CFD (Contract for Difference). I CFD sono strumenti a leva che non prevedono la detenzione diretta dell’asset, ma consentono di ottenere profitti (o perdite) dalla differenza di prezzo.

Pro

Piattaforma web e mobile facile da usare

Nessuna commissione di trading né costi di custodia

Interesse versato sul capitale non investito

Funzione “Pies” innovativa per la diversificazione automatica

Contro

Il trading crypto è disponibile solo tramite CFD

Tipologie di piattaforme di copy trading crypto

Ci sono diverse tipologie di copy trading disponibili per gli utenti: copy trading integrato negli exchange, copy trading privato e social copy trading.

Il copy trading integrato negli exchange, come si evince dal nome è integrato direttamente all’interno degli exchange di criptovalute e consente agli utenti di copiare le strategie dei trader più profittevoli operando nello stesso exchange.

In questo tipo di piattaforma, gli utenti devono prima registrarsi, completare la procedura KYC, depositare fondi e poi scegliere i trader disponibili sull’exchange per copiare la loro strategia.

Il copy trading privato permette ai trader di condividere le loro strategie all’interno della community

A differenza delle piattaforme di copy trading pubbliche, soggette a plagio delle strategie, le piattaforme private operano all’interno di gruppi chiusi, dove l’accesso è ristretto.

Le piattaforme di social copy trading ospitano una community di trading, permettendo a trader e investitori di trovarsi a vicenda.

Gli utenti possono sfogliare i profili dei trader e copiarne le strategie. Oltre alla possibilità di copiare, queste piattaforme offrono un ambiente formativo che consente ai nuovi investitori di accrescere le proprie conoscenze ed esperienze.

Copy trading vs. social trading

Il copy trading e il social trading perseguono entrambi l’obiettivo di sfruttare le competenze di trader esperti, ma si differenziano per struttura e grado di coinvolgimento.

Nel social trading, gli utenti condividono idee e strategie all’interno di una comunità. Ciascuno può decidere se e come replicare le operazioni altrui, mantenendo così pieno controllo sulle proprie decisioni.

Il copy trading, al contrario, è un processo totalmente automatizzato. Una volta selezionato il trader da seguire, le sue operazioni vengono eseguite in automatico, senza che l’utente debba intervenire.

Un’altra differenza sostanziale riguarda l’interazione. Il social trading favorisce lo scambio di opinioni tramite forum, chat e feed informativi, mentre il copy trading è più diretto, senza l’aspetto comunitario.

Sul piano della diversificazione del rischio, il social trading consente di seguire più trader con strategie diverse, aumentando le possibilità di bilanciamento del portafoglio.

Il copy trading invece replica strategie individuali, con un livello di diversificazione potenzialmente inferiore.

Infine, il social trading offre maggiori opportunità di apprendimento, grazie all’interazione diretta con altri trader. Il copy trading, più passivo, tende a limitare lo sviluppo di competenze attive.

Come scegliere la giusta piattaforma di copy trading crypto

È necessario considerare alcune caratteristiche fondamentali per scegliere la piattaforma di copy trading crypto più adatta alle proprie esigenze.

Una interfaccia facile da usare è essenziale, specialmente per i trader alle prime armi. Occorre assicurarsi che la piattaforma selezionata sia semplice da navigare e utilizzare, indipendentemente dal fatto che si sia un principiante o un investitore esperto.

La velocità di esecuzione degli ordini è altrettanto importante. Come accade nel mercato azionario, anche nel trading di criptovalute ogni secondo conta.

La piattaforma dovrebbe offrire strumenti di gestione del rischio efficaci. Strumenti come lo stop-loss e il take-profit aiutano a ridurre le perdite e massimizzare i profitti.

La sicurezza e la conformità normativa rappresentano un altro aspetto chiave. La piattaforma scelta deve adottare misure di sicurezza solide per proteggere i fondi e le informazioni personali dell’utente. Inoltre, è necessario che la piattaforma soddisfi i requisiti normativi del paese in cui opera.

Le opzioni di personalizzazione sono fondamentali perché ogni trader ha esigenze diverse.

Vale la pena scegliere una piattaforma che consenta di personalizzare le impostazioni di trading, come il livello di leva finanziaria, i limiti di stop-loss e la dimensione degli ordini.

Le opzioni di personalizzazione permettono di adattare la strategia di trading alle proprie preferenze e alla propria tolleranza al rischio.

Un servizio clienti rapido e reattivo è cruciale per risolvere qualsiasi problema che possa sorgere durante l’utilizzo della piattaforma di copy trading.

La varietà di trader disponibili sulla piattaforma è un ulteriore elemento da considerare. Scegliere una piattaforma frequentata da diversi tipi di trader aumenta le possibilità di trovare qualcuno che si allinei alla propria strategia e ai propri obiettivi di investimento.

Oltre alla funzione di copia, è utile privilegiare una piattaforma che permetta anche di interagire con i trader, ad esempio tramite chat o messaggi. Questa possibilità aiuta a migliorare le proprie competenze e a crescere come investitori.

Infine, è importante che la piattaforma offra metriche di performance chiare, così da poter prendere decisioni informate.

Informazioni come i rendimenti storici, la cronologia delle operazioni, il tasso di successo e il drawdown aiutano a massimizzare le probabilità di successo.

Rischi del copy trading crypto

Il copy trading di criptovalute è senza dubbio una funzionalità molto utile, ma non è privo di rischi. Comprendere questi rischi aiuta a prendere decisioni più consapevoli e a evitare perdite non previste.

Uno dei principali fattori critici è la dipendenza dai trader seguiti: affidarsi completamente a strategie altrui può limitare la capacità dell’utente di sviluppare un proprio approccio al trading.

Anche se copiare può risultare comodo, questo comportamento espone agli stessi errori dei trader copiati e rallenta la crescita personale come investitori.

Un ulteriore svantaggio è la riduzione del controllo: delegare le decisioni d’investimento significa accettare strategie che possono essere in contrasto con le proprie preferenze o obiettivi di rischio.

Va considerato anche il rischio di perdita. Copiare trader di successo non garantisce rendimenti, soprattutto in un mercato altamente volatile come quello delle criptovalute. Una sola decisione errata del trader seguito può tradursi in perdite significative.

Infine, pur offrendo opportunità di guadagno, il copy trading può ostacolare lo sviluppo personale del trader.

Seguire passivamente altri operatori, senza analizzare in autonomia le condizioni di mercato, limita l’acquisizione di competenze essenziali per diventare un investitore indipendente.

Vantaggi del copy trading crypto

Oltre a incrementare le possibilità di profitto, il copy trading crypto offre numerosi vantaggi operativi e formativi.

Uno dei principali benefici è l’accesso immediato a strategie di trader esperti, inclusi i loro sistemi di gestione del rischio. In questo modo, anche utenti senza esperienza possono strutturare operazioni efficaci fin da subito.

Il copy trading permette anche di ridurre l’emotività nelle decisioni. Poiché si seguono strategie predefinite, l’indice Fear & Greed non influenza le operazioni, favorendo un approccio più razionale, soprattutto in fasi di forte volatilità.

Dal punto di vista pratico, è una soluzione adatta a chi ha poco tempo per seguire i mercati. La possibilità di automatizzare tutto il processo permette di risparmiare tempo e ridurre lo stress operativo.

Un ulteriore vantaggio è la facilità di diversificazione: seguendo più trader con strategie diverse, si può costruire un portafoglio equilibrato e ridurre l’esposizione a rischi concentrati.

Infine, il copy trading è anche una forma di apprendimento attivo: osservare in dettaglio le decisioni dei professionisti permette di acquisire maggiore consapevolezza e fiducia nel tempo.

Come iniziare con il copy trading crypto

Iniziare a fare copy trading è estremamente semplice. Il processo è automatico e richiede solo alcuni passaggi:

Selezionare una piattaforma: scegliere un exchange o una piattaforma che offra la funzionalità di copy trading. Alcune piattaforme sono integrate negli exchange, altre si collegano a più provider esterni.

scegliere un exchange o una piattaforma che offra la funzionalità di copy trading. Alcune piattaforme sono integrate negli exchange, altre si collegano a più provider esterni. Scegliere un trader da seguire: analizzare il rendimento storico, la strategia e il profilo di rischio dei trader disponibili.

analizzare il rendimento storico, la strategia e il profilo di rischio dei trader disponibili. Cliccare su “Segui”: una volta scelto il trader, è sufficiente attivare la replica. È anche possibile seguire più trader contemporaneamente.

una volta scelto il trader, è sufficiente attivare la replica. È anche possibile seguire più trader contemporaneamente. Impostare i parametri: configurare il capitale da allocare, il valore minimo/massimo per singola operazione e le condizioni per interrompere la replica.

configurare il capitale da allocare, il valore minimo/massimo per singola operazione e le condizioni per interrompere la replica. Monitorare i risultati: è importante controllare periodicamente l’andamento del portafoglio, così da poter modificare le impostazioni o cambiare il trader seguito, se necessario.

Conclusione

Come abbiamo visto, il copy trading crypto è uno strumento efficace per entrare nel mondo degli investimenti digitali replicando l’esperienza di trader professionisti.

Invece di analizzare autonomamente il mercato, è possibile lasciarsi guidare da strategie già collaudate, risparmiando tempo e, nel contempo, imparando attraverso l’osservazione.

Tra le piattaforme più complete attualmente disponibili, MEXC si conferma tra le più dinamiche per chi vuole scoprire nuove criptovalute da seguire.

In generale è fondamentale verificare che i trader seguiti siano coerenti con i propri obiettivi e monitorare costantemente i risultati del proprio portafoglio.

