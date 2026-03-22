BBVA è il conto online del 3% di remunerazione e cashback

Gli utenti che puntano a ottenere di più dai loro risparmi possono prendere in considerazione l’idea di aprire il conto online BBVA, in virtù della promozione in corso che permette di ricevere il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per sei mesi aprendo un nuovo conto entro il 7 aprile. L’apertura del conto avviene direttamente dal sito ufficiale della banca.

A differenza delle altre banche protagoniste di iniziative analoghe, BBVA non prevede alcun tipo di vincolo. Ciò significa che si ottiene il 3% sia di remunerazione del conto che di quanto speso con la carta di debito (fino a un tetto di spesa pari a 280 euro al mese) senza avere la necessità di accreditare lo stipendio o la pensione, senza un saldo minimo e senza dover garantire un periodo di permanenza minimo.

Al termine dei 6 mesi

Cosa succede invece al termine dei 6 mesi? Relativamente alla parte del cashback, sulle spese future effettuate con la carta di debito associata al conto non sono previsti ulteriori rimborsi. Al contrario, la remunerazione del conto corrente proseguirà anche dopo i primi sei mesi, con la possibilità di riuscire a ottenere fino al 2% di remunerazione garantita.

Inoltre, il conto e la carta di debito continueranno ad essere a canone zero anche dopo i primi sei mesi della promozione. I servizi inclusi gratuitamente nel conto sono numerosi, tra questi si annoverano ad esempio bonifici SEPA istantanei e ordinari, prelievi di importo pari o superiore a 100 euro e acquisti in valuta estera.

Tornando infine alla remunerazione del conto corrente online BBVA, la banca spagnola conferma che gli interessi sono liquidati mensilmente: è possibile monitorare la situazione in qualsiasi momento tramite la comoda app messa a disposizione dall’istituto iberico ai suoi clienti, indipendentemente dal loro dispositivo mobile in uso (sia esso uno smartphone Android o un iPhone.