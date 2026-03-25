Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic

Guadagnare spendendo, è davvero possibile? Sì, sfruttando la funzione Saveback di Trade Republic, nota piattaforma che tra le altre cose offre il 2% di interesse annuo lordo sui soldi presenti nell’omonimo conto, oltre al canone gratuito e ai prelievi illimitati in tutto il mondo a partire da 100 euro.

Trade Republic è disponibile come app sia sui dispositivi Android che su iPhone. Il download dell’applicazione è gratuito e disponibile tramite la pagina dedicata, raggiungibile cliccando il bottone posizionato qui sotto o in fondo a questo articolo.

Come funziona il Saveback di Trade Republic

Saveback è la funzionalità presente all’interno di Trade Republic che consente di guadagnare mentre spendi. Nello specifico, si ottiene l’1% dei pagamenti effettuati con la carta Trade Republic, 1% che viene investito in automatico nel piano di accumulo selezionato: utilizzando il saldo del conto Trade Republic il rimborso massimo è pari a 15 euro, se invece si sceglie di utilizzare la modalità Pay with Cripto si possono ottenere fino a 30 euro.

L’abilitazione del Saveback avviene direttamente da app: tutto quello che bisogna fare è entrare nella sezione Cash, quindi Card, poi Benefits e aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Saveback.

Dopodiché, per iniziare a ricevere l’1% di cashback occorre impostare un piano di accumulo da 50 euro per il mese seguente. Allo stesso modo, se si vuole continuare a ricevere il Saveback è necessario investire almeno 50 euro in piani di accumulo ogni mese.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata di Trade Republic, raggiungibile attraverso il link che segue.