Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic

Tutto quello che c'è da sapere sulla funzionalità Saveback disponibile all'interno della piattaforma Trade Republic.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 mar 2026
Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic

Guadagnare spendendo, è davvero possibile? Sì, sfruttando la funzione Saveback di Trade Republic, nota piattaforma che tra le altre cose offre il 2% di interesse annuo lordo sui soldi presenti nell’omonimo conto, oltre al canone gratuito e ai prelievi illimitati in tutto il mondo a partire da 100 euro.

Trade Republic è disponibile come app sia sui dispositivi Android che su iPhone. Il download dell’applicazione è gratuito e disponibile tramite la pagina dedicata, raggiungibile cliccando il bottone posizionato qui sotto o in fondo a questo articolo.

Pagina download Trade Republic

Come funziona il Saveback di Trade Republic

Saveback è la funzionalità presente all’interno di Trade Republic che consente di guadagnare mentre spendi. Nello specifico, si ottiene l’1% dei pagamenti effettuati con la carta Trade Republic, 1% che viene investito in automatico nel piano di accumulo selezionato: utilizzando il saldo del conto Trade Republic il rimborso massimo è pari a 15 euro, se invece si sceglie di utilizzare la modalità Pay with Cripto si possono ottenere fino a 30 euro.

L’abilitazione del Saveback avviene direttamente da app: tutto quello che bisogna fare è entrare nella sezione Cash, quindi Card, poi Benefits e aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Saveback.

Dopodiché, per iniziare a ricevere l’1% di cashback occorre impostare un piano di accumulo da 50 euro per il mese seguente. Allo stesso modo, se si vuole continuare a ricevere il Saveback è necessario investire almeno 50 euro in piani di accumulo ogni mese.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata di Trade Republic, raggiungibile attraverso il link che segue.

Pagina download Trade Republic

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

BBVA è il conto online del 3% di remunerazione e cashback
Offerte

BBVA è il conto online del 3% di remunerazione e cashback
BBVA, l'offerta di marzo: conto a zero spese con il 3% di interessi e cashback
Offerte

BBVA, l'offerta di marzo: conto a zero spese con il 3% di interessi e cashback
Conto online BBVA remunerato al 3% senza vincoli con interessi ogni mese
Offerte

Conto online BBVA remunerato al 3% senza vincoli con interessi ogni mese
Conto corrente remunerato al 3% senza vincoli con la banca digitale BBVA
Offerte

Conto corrente remunerato al 3% senza vincoli con la banca digitale BBVA
Link copiato negli appunti