Conto corrente remunerato e cashback del 3% con BBVA fino al 7 aprile

In Italia è quasi impossibile ottenere un rendimento dalla liquidità del proprio conto corrente. Il conto online BBVA si muove invece in controtendenza, proponendo il 3% di tasso annuo lordo e il 3% di cashback nei primi sei mesi dall’apertura, nell’ambito della promozione valida per gli utenti che sottoscriveranno un nuovo conto entro il 7 aprile.

Tra le altre cose, il conto corrente online BBVA e la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard sono a canone zero. Alla lista dei servizi gratuiti inclusi vi sono i bonifici SEPA istantanei e ordinari, la custodia del conto titoli, gli acquisti in valuta estera, il servizio di Salvadanaio Digitale e i prelievi in contati nei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro.

Come funziona il conto remunerato e il cashback del 3%

Ai suoi nuovi clienti BBVA offre il 3% di tasso annuo lordo sulla liquidità presente nel conto corrente, con gli interessi liquidati ogni mese, fino a 1 milione di euro. Al termine dei primi sei mesi, la banca spagnola riconosce un rendimento garantito fino a un massimo del 2% annuo lordo, in base all’utilizzo del conto corrente.

Tutto questo, a differenza delle iniziative analoghe delle altre banche, senza la necessità di accreditare lo stipendio, restare in BBVA per un determinato periodo di tempo e un saldo minimo da rispettare al momento dell’apertura del conto. A proposito di quest’ultimo aspetto, la procedura è semplice e veloce, alla portata di tutti, anche di chi apre per la prima volta un conto online.

Per quanto riguarda infine il cashback del 3%, BBVA riconosce tale rimborso su una spesa massima di 280 euro al mese per i primi sei mesi. Il regolamento conferma che sono valide le spese effettuate con la carta di debito legata al conto corrente BBVA.