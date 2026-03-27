Conto corrente remunerato e cashback del 3% con BBVA fino al 7 aprile

Federico Pisanu
Pubblicato il 27 mar 2026
Conto corrente remunerato e cashback del 3% con BBVA fino al 7 aprile

In Italia è quasi impossibile ottenere un rendimento dalla liquidità del proprio conto corrente. Il conto online BBVA si muove invece in controtendenza, proponendo il 3% di tasso annuo lordo e il 3% di cashback nei primi sei mesi dall’apertura, nell’ambito della promozione valida per gli utenti che sottoscriveranno un nuovo conto entro il 7 aprile.

Tra le altre cose, il conto corrente online BBVA e la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard sono a canone zero. Alla lista dei servizi gratuiti inclusi vi sono i bonifici SEPA istantanei e ordinari, la custodia del conto titoli, gli acquisti in valuta estera, il servizio di Salvadanaio Digitale e i prelievi in contati nei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro.

Pagina offerta BBVA

bbva promo

Come funziona il conto remunerato e il cashback del 3%

Ai suoi nuovi clienti BBVA offre il 3% di tasso annuo lordo sulla liquidità presente nel conto corrente, con gli interessi liquidati ogni mese, fino a 1 milione di euro. Al termine dei primi sei mesi, la banca spagnola riconosce un rendimento garantito fino a un massimo del 2% annuo lordo, in base all’utilizzo del conto corrente.

Tutto questo, a differenza delle iniziative analoghe delle altre banche, senza la necessità di accreditare lo stipendio, restare in BBVA per un determinato periodo di tempo e un saldo minimo da rispettare al momento dell’apertura del conto. A proposito di quest’ultimo aspetto, la procedura è semplice e veloce, alla portata di tutti, anche di chi apre per la prima volta un conto online.

Per quanto riguarda infine il cashback del 3%, BBVA riconosce tale rimborso su una spesa massima di 280 euro al mese per i primi sei mesi. Il regolamento conferma che sono valide le spese effettuate con la carta di debito legata al conto corrente BBVA.

Pagina offerta BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic
Offerte

Guadagnare mentre spendi: ecco come funziona il Saveback di Trade Republic
BBVA è il conto online del 3% di remunerazione e cashback
Offerte

BBVA è il conto online del 3% di remunerazione e cashback
BBVA, l'offerta di marzo: conto a zero spese con il 3% di interessi e cashback
Offerte

BBVA, l'offerta di marzo: conto a zero spese con il 3% di interessi e cashback
Conto online BBVA remunerato al 3% senza vincoli con interessi ogni mese
Offerte

Conto online BBVA remunerato al 3% senza vincoli con interessi ogni mese
Link copiato negli appunti