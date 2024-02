Le cuffie di Soundcore REGALATE su Amazon con ANC e 40 ore di batteria

È questo il momento giusto per acquistare un paio di cuffie straordinarie ad un prezzo straordinario: Amazon mette in sconto le Soundcore Q30. Il colosso e-commerce rende di nuovo disponibile questo prodotto che fa dell’autonomia e della potenza i suoi cavalli di battaglia principali, ad un prezzo super.

Grazie al coupon del 25% che va attivato direttamente nella pagina di acquisto, il costo finale delle cuffie sarà di soli 59,99 €. Una volta effettuato l’ordine, basterà attendere un giorno per ricevere il pacco direttamente a casa.

Le Q30 di Soundcore sono meravigliose, battono tutte le altre cuffie

Chi vuole musica ad alta risoluzione certificata deve acquistare assolutamente queste Soundcore Q30. In grado di offrire all’utente dei driver da 40 mm, le cuffie sfoggeranno una qualità audio da far paura: i bassi sono profondi e potenti e c’è una nitidezza del suono che fa estendere gli acuti fino a 40 kHz.

La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore è probabilmente una delle migliori in circolazione. Essendo attiva, si adatta perfettamente ai rumori provenienti dall’ambiente isolando in maniera impeccabile l’utente spedendolo nel mondo della sua musica. Ci sono 3 modalità di riduzione del rumore: quella per ridurre al minimo il rumore dei motori degli aerei ad esempio, quella che riduce il rumore di traffico e vento e quella che attenua i rumori all’interno degli ambienti come uffici e similari.

Cuffie di questo calibro in genere costano almeno 40 o 50 € in più, ma oggi gli utenti sono fortunati: le Q30 di Soundcore sono disponibili in sconto. Il punto di forza principale è sicuramente la cancellazione del rumore ma c’è dell’altro: sono probabilmente le più comode che proverete. Sembra quasi di non indossarle dopo qualche ora di utilizzo, davvero incredibile.

Oltre a questo, non si resta mai senza musica grazie ad un’autonomia infinita: l’utente dimentica di ricaricarle talmente che durano tanto. Gestire poi più di un dispositivo con le stesse cuffie è una manna dal cielo per gli utenti più versatili, cosa che con prodotti più costosi spesso non si può fare. Oggi il prezzo scende a soli 59,99 € con un coupon del 25% che Amazon propone. Basterà attendere un giorno per riceverle a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.