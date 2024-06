Oggi il prezzo delle cuffie JBL Tune 500 è davvero irrisorio. Con lo sconto Amazon del 47%, il prezzo delle cuffie cabalate on ear precipita a soli 15,99 euro, spedizione compresa. Includono anche un microfono e vantano un design pieghevole che le rende ancora più facili da trasportare.

La qualità di JBL ad un prezzo strepitoso: le cuffie Tune 500 a soli 15€

Con il loro design on-ear e i padiglioni con rivestimento in similpelle, le cuffie JBL Tune 500 garantiscono un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. La struttura è leggera e pieghevole, ideale per riporle facilmente nello zaino o in borsa.

Nonostante il prezzo incredibilmente contenuto (oggi, per via dello sconto del 47%), le Tune 500 non deludono in termini di qualità audio. Con driver da 32mm e dotate della tecnologia JBL Pure Bass, offrono un suono ricco e potente, con bassi profondi e coinvolgenti. La risposta in frequenza è ben bilanciata, garantendo un ascolto piacevole di generi musicali diversi.

Le Tune 500 offrono diverse funzionalità utili per un utilizzo quotidiano. Integrano un microfono in linea che permette di effettuare chiamate con lo smartphone. Un pulsante multifunzione consente di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e anche comunicare con Siri e Google Assistant in modo semplice e intuitivo.

Le Tune 500 sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi, compresi ovviamente smartphone e tablet dotati della porta jack da 3,5mm, e computer desktop e laptop.