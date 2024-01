Le cuffie JBL vanno a ruba su Amazon, costano il 24% in meno

La grande offerta di oggi riguarda un paio di cuffie, le Tune 510BT di JBL. Direttamente su Amazon gli utenti potranno approfittare di un grande sconto.

Il prodotto, disponibile nella colorazione bianca, è al 24% al di sotto del solito prezzo, per un totale di 37,99 €.

Le cuffie JBL 510BT sono in sconto, hanno 40 ore di autonomia

Oltre ad avere il classico design delle cuffie over-ear, queste JBL Tone 510BT possono contare su ottime specifiche tecniche. Si parte innanzitutto dal Bluetooth in versione 5.0, accompagnato dalla tecnologia wireless del brand. Integrato all’interno c’è un microfono ad alta definizione che consente anche di effettuare delle chiamate o magari delle sessioni di gaming.

Le cuffie hanno connessione multipoint e pertanto possono essere collegate a più dispositivi in contemporanea senza disconnessione. Il vero punto di forza però sta nell’autonomia che è in grado di garantire ben 40 ore di riproduzione. Il suono è molto ben definito e i bassi profondi al punto giusto, portando l’utente in un mondo totalmente distaccato da quello esterno.

Le caratteristiche tecniche appena citate sono solo di contorno al gran nome di JBL che è di per sé una garanzia. La qualità di questo marchio è senza ombra di dubbio il vero selling-point di ognuno dei suoi prodotti e queste Tune 510BT non sono da meno. Per avere un prodotto di questo genere usualmente occorre spendere cifre superiori ed è per questo che si tratta di una grande occasione.

Oggi su Amazon c’è il 24% di sconto per un prezzo totale di soli 37,99 €. La colorazione è bianca, ci sono due anni di garanzia e la spedizione arriverà entro il 26 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.