Le cuffie PHILIPS wireless con 35 ore di autonomia a 29€ su AMAZON

Le cuffie che stanno facendo più scalpore in queste ore su Amazon sono certamente le Philips A4216Bk/00. Grazie alle offerte di primavera, questo prodotto di tipo on-ear (cuffie che vanno sulle orecchie), arriva ad un prezzo straordinario.

Le peculiarità di questo articolo che sta andando a ruba consistono in svariate caratteristiche tecniche ma soprattutto nell’autonomia. Le cuffie di Philips sono tra le più acquistate in queste ultime ore grazie al 17% di sconto e al prezzo finale di 29,99 €. Cui vuole comprarle, deve sapere che basta un giorno per riceverle a casa peraltro con due anni di garanzia.

Le cuffie wireless di Philips sono resistenti all’acqua e potentissime

Oltre che belle esteticamente, le cuffie di Philips in sconto oggi su Amazon sono anche molto performanti. I driver da 40 mm garantiscono un’uscita del suono con una potenza inaudita e c’è anche un’autonomia di ben 35 ore di riproduzione.

I cuscinetti rinfrescanti e lavabili permettono di avere un comfort fuori dal comune per un prodotto che costa così poco. Essendo wireless, possono essere accoppiate a qualsiasi smartphone o dispositivo, senza problemi di compatibilità.

È innegabile che cuffie di questo genere siano difficilmente reperibili a prezzi così bassi e con determinate caratteristiche tecniche. Il prodotto di Philips è stato individuato da più utenti come quello da portare a casa senza pensarci due volte. Il design è comodissimo, c’è tanta autonomia e inoltre anche la protezione dagli schizzi d’acqua. Infine ecco il prezzo scendere ancor di più rispetto all’ultima volta con il 17% di sconto.

In questo modo le cuffie si possono portare a casa con soli 29,99 € compresi i due anni di garanzia e la spedizione veloce.