Le CUFFIE più potenti sono le BOSE QuietComfort, oggi sono in SCONTO

Se il vostro pensiero fisso in questi giorni è quello di acquistare un paio di cuffie super performanti, siete di fronte al miglior paio mai visto. Le Bose QuietComfort non mancano sotto nessun aspetto e oggi sono disponibili su Amazon in edizione limitata. Questo straordinario prodotto costa meno del solito e si mostra nella sua splendida variante blu, che in realtà è un azzurrino davvero particolare.

Potenti, comode ma soprattutto durature, hanno una cancellazione del rumore che nessun altro paio di cuffie riesce ad eguagliare. Le Bose QuietComfort oggi sono su Amazon con un prezzo che cala del 20%, ben 82 € in meno rispetto al prezzo base. Il costo finale dunque è di 317,99 €, un assist per chi cercava un prodotto premium. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce in 24 ore.

Non c’è paragone: queste sono le cuffie migliori, Bose è una garanzia

L’estetica di queste Bose QuietComfort in edizione limitata lascia senza parole. I materiali premium utilizzati rendono le cuffie stupende ma soprattutto confortevoli. I cuscinetti auricolari riescono ad avvolgere le orecchie delicatamente fino ad isolarle al massimo, soprattutto grazie alla cancellazione attiva del rumore. Se volete ascoltare perfettamente ciò che accade fuori, nessun problema: non dovete togliere le cuffie, ma solo attivare la Aware Mode.

Sebbene il grande comfort e l’estetica ben elaborata siano i principali punti di forza, c’è un fiore all’occhiello: la cancellazione del rumore. Queste Bose QuietComfort isolano l’utente come nessun altro paio di cuffie ed è per questo che sono state decretate come le migliori del momento. Se poi viene aggiunto uno sconto di questo calibro, tutto diventa più semplice.

Le cuffie costano il 20% in meno rispetto al prezzo di listino e dunque 317,99 € con due anni di garanzia e spedizione in un solo giorno.