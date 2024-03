Le cuffie potentissime di SONY che su Amazon costano 19 EURO

Su Amazon oggi spunta un prodotto che qualcuno credeva non arrivasse più: le cuffie over-ear di Sony, le MDR-ZX310, sono di nuovo disponibili in sconto.

Grazie ad un ribasso del 33%, gli utenti possono portarle ora a casa con soli 19,99 € sfruttando anche spedizione veloce e due anni di garanzia.

Con queste cuffie cablate di Sony, la musica è perfetta

Belle esteticamente, funzionali ed infallibili siccome la connessione è cablata: questo è il riassunto delle cuffie Sony MDR-ZX310. Da sempre un grande baluardo della celebre casa produttrice, questo dispositivo permette di avere delle performance musicali davvero eccezionali, grazie soprattutto ai suoi driver da 30 mm al neodimio.

Quello che sorprende è anche la grande comodità dovuta ai cuscinetti, che si appoggiano sulle orecchie in maniera ineccepibile. Il punto di forza principale è infatti proprio questo, insieme alla possibilità di regolare l’archetto in base alla lunghezza che si desidera. Il colore blu poi è davvero eccezionale, soprattutto in questa variante satinata.

Da sempre Sony è leader nel mondo audio e per quanto riguarda le cuffie, come dimostra questo esemplare che qualcuno potrebbe pensare di acquistare adesso visto il prezzo così esiguo. Non manca effettivamente nulla al prodotto: il design è quello classico che tutti amano, la comodità è assicurata e il suono è di un livello assurdo.

Se poi ci mettiamo anche il prezzo che scende del 33%, il gioco è fatto: basta solo acquistarle ora su Amazon prima che terminino. Le cuffie cablate di Sony oggi hanno un prezzo di soli 19,99 €, praticamente un vero regalo anche alla luce dei tempi di spedizione che sono davvero esegui. Ricordiamo che ci sono anche due anni di garanzia disponibili.