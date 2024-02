Le Sony MDR-ZX310 sono cuffie on-ear dal design semplice e versatile, adatte a un pubblico ampio che cerca un suono di qualità senza spendere troppo. Offrono un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto oggi, grazie allo sconto Amazon del 31% che porta la cifra da investire a soli 20,56 euro (spedizione inclusa).

La qualità di Sony a soli 20 euro, spedizione compresa: le cuffie cablate stanno andando a ruba

Le MDR-ZX310 hanno un design on-ear e sono comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I padiglioni sono imbottiti con un materiale morbido e traspirante, che aiuta a ridurre la pressione sulle orecchie. L’archetto è regolabile, quindi puoi adattarlo alla forma della tua testa per ottenere una vestibilità perfetta. Le cuffie sono anche pieghevoli, quindi facili da trasportare.

Le cuffie di Sony sono dotate di driver da 30 mm che offrono un audio potente e bilanciato. I bassi sono profondi e definiti, i medi sono chiari e nitidi e gli alti sono cristallini. Sono dunque ottime per ascoltare musica, guardare film e giocare ai videogiochi. Offrono un’esperienza audio coinvolgente che ti farà immergere completamente nel tuo contenuto.

Le MDR-ZX310 sono dotate di un connettore audio da 3,5 mm. Puoi collegarle dunque a diversi dispositivi, come smartphone, tablet, computer e controller per console. Le cuffie non sono dotate di Bluetooth tuttavia la connessione cablata è affidabile e fornisce un audio di alta qualità.

In definitiva, queste cuffie rappresentano una buona scelta per chi cerca cuffie on-ear comode, dal suono equilibrato e soprattutto dal costo contenuto. Lo sconto odierno è tra i più alti mai registrati per questo prodotto, quindi è consigliabile approfittarne subito. Anche perché le unità potrebbero terminare nel giro di poco.

