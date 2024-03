Le cuffie SONY con NOISE Canceling costano 140€ in meno su Amazon

Le cuffie di Sony più amate in assoluto sono oggi in offerta su Amazon con uno sconto fuori dal comune. Le WH-1000XM4 tornano nella loro splendida colorazione in nero e con tutte le specifiche che le hanno rese note.

Le offerte di primavera dimostrano che si poteva fare effettivamente ancora meglio degli sconti precedenti: questa volta si tocca il 37% in meno in totale, con un prezzo di soli 239 €. Ovviamente gli anni di garanzia sono due con l’arrivo previsto a casa per domani.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono il top di gamma: Amazon le regala

Il design iconico ed anche comodo di queste cuffie Sony WH-1000XM4 è il motivo principale per acquistarle ma ecco anche tante caratteristiche tecniche. Il Bluetooth mostra una stabilità fuori dal comune e c’è anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore. In questo caso è la migliore grazie al processore noise canceling HD QN1.

La qualità dell’audio premium risalta non appena le si indossa: è supportato il formato Hi-Res e ogni file riprodotto viene ottimizzato al meglio. Per quanto riguarda l’autonomia, si arriva oltre le 30 ore, complice anche il Wearing Detection: le cuffie si spengono quando non vengono indossate.

Il vero vantaggio per acquistare queste cuffie Sony è sicuramente il prezzo. Un prodotto così premium che beneficia di ben 140 € di sconto, risulta un regalo. Quello che queste cuffie hanno in più rispetto alla concorrenza è sicuramente la qualità costruttiva. Sono talmente come da dimenticare di averle indossate già dopo 5 minuti. Sony ha lavorato molto a questa peculiarità includendo anche un altro aspetto utile per il comfort: la cancellazione del rumore, che in questo caso non ha eguali.

