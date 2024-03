Le cuffie SONY più potenti CROLLANO: costano 160 € in meno

Nessuno avrebbe creduto che direttamente dopo le offerte di primavera il prezzo sarebbe rimasto così basso: le cuffie Sony WH-1000XM4 sono ancora in sconto. Difficili da trovare vista alla grande richiesta ma soprattutto impossibili da beccare a questo prezzo, hanno tutte le caratteristiche della loro parte.

Sono comode, super potenti ed hanno una batteria mostruosa. Oltre a questo, il prodotto di Sony offre la migliore tecnologia, sia per l’isolamento che per la riproduzione dell’audio. Quello che però interessa agli utenti è il prezzo, oggi in calo del 42%. Con un prezzo di 220,99 € e con due anni di garanzia, queste cuffie arrivano in un solo giorno a casa vostra.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 con noise canceling in sconto del 42%

I cuscinetti sono talmente comodi da dimenticare di avere indossato le cuffie già dopo pochi minuti si ascolto. La tecnologia di cancellazione del rumore è davvero unica grazie all’algoritmo evoluto del nuovo chip. Sembra praticamente di essere fuori dal mondo. Con un’autonomia di 30 ore, sembrano non scaricarsi mai e qualora succedesse, c’è la ricarica rapida.

I punti di forza fondamentali sono chiari fin dall’inizio: la batteria sembra non esaurirsi mai, la tecnologia Bluetooth è tra le più stabili e c’è anche la cancellazione del rumore attiva in grado di isolare completamente l’utente. Queste Sony WH-1000XM4 hanno davvero tutto quello che serve per essere la scelta giusta.

Influisce nettamente anche il prezzo di vendita che oggi crolla del 42% rispetto al prezzo solito. In questo modo il prodotto di Sony costa solo 220,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.