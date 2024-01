Le CUFFIE Soundcore vanno a ruba con questo prezzo su Amazon

Tra i marchi più importanti per quanto riguarda le cuffie di grandi dimensioni c’è di diritto anche Soundcore. Le sue Q30 oggi sono disponibili su Amazon con un gran prezzo.

Queste cuffie, provviste di cancellazione del rumore, garantiscono oggi uno sconto del 22% sul sito e-commerce. Il prezzo finale sarà quindi di 61,99 € per gli utenti.

Cancellazione del rumore e 40 ore di autonomia, ecco le Soundcore Q30

Dal punto di vista estetico queste Q30 di Soundcore si presentano davvero bene con padiglioni auricolari circolari e con un archetto molto resistente reso ancora più comodo dal cuscinetto superiore. La cancellazione del rumore attiva gode di doppi microfoni per il rilevamento del rumore in modo da filtrare il 95% del suono ambientale, garantendo così zero distrazioni.

Questa feature può essere anche personalizzata con 3 modalità diverse. Venendo all’esperienza riguardante il suono, è davvero eccezionale: i bassi sono potenti e profondi, con il suono che sembrerà venir fuori da cuffie molto più costose. Andando sull’autonomia poi ci sono circa 40 ore di musica continua a disposizione, con un processo di ricarica rapida.

Non serve dire più nulla dopo aver citato tutte queste caratteristiche tecniche di livello. Le Soundcore sono certamente ciò che gli utenti ameranno a primo impatto. Il loro design molto moderno, la qualità del suono e soprattutto la grande autonomia fanno da contorno ad un successo annunciato.

Questa Q30 sono oggi disponibili su Amazon con un’offerta a tempo: il 22% di sconto porta il prezzo a 61,99 €, davvero pochissimo. Bisogna ricordare inoltre che bastano 24 ore per riceverle a casa con spedizione veloce e che ci sono due anni per la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.