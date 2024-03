Le due prese SMART in OFFERTA cambiano la vita tra le mura di CASA

Governare i propri dispositivi elettronici da remoto era un sogno qualche anno fa, oggi invece è pura realtà. Amazon intende ricordarlo a tutti i suoi utenti mettendo in sconto delle prese smart di TP-Link, uno dei principali produttori al mondo.

Questi dispositivi permettono di collegare a loro volta altri dispositivi elettronici, svolgendo dunque la funzione di tramite con la presa di corrente elettrica. È in questo modo che quella lampada, quel tostapane, quel frigo, quel caricabatterie o qualsiasi altra cosa alimentata con le elettricità, diventa improvvisamente smart e gestibile con app o con la voce.

Il prezzo oggi è di 17,99 € grazie all’offerta a tempo che concede il 5% di sconto. Serve un giorno per ricevere il tutto a casa.

Queste due prese di TP-Link sono utilissime e convenienti

Entrambe le prese smart Tapo P100 di TP-Link possono essere gestite Alexa o con Google Home, per cui basterà dire all’assistente vocale di spegnere quella presa per disattivare tutto ciò che vi è collegato. L’applicazione ufficiale è molto completa e permette di fare tante altre cose, come il controllo del consumo di ogni dispositivo.

Non avere in casa delle prese smart ad oggi è davvero raro, vista la grande utilità che offrono. Riuscire a collegare un dispositivo ad una di queste e manovrarlo da lontano magari con l’applicazione ufficiale o semplicemente con la voce è un privilegio. Il vero vantaggio è quello di poter controllare tutto anche una volta usciti di casa, punto di forza quando magari si teme di non aver spento qualcosa.

L’altro punto di forza consiste sicuramente nel prezzo, siccome entrambi i prodotti insieme costano solo 17,99 € grazie al 5% di sconto. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.