Prezzo davvero irrisorio per le JBL Tune 510BT, cuffie Bluetooth on-ear con design pieghevole, microfono integrato, connessione multipoint e autonomia di 40 ore con una sola ricarica. Grazie allo sconto Amazon del 48%, infatti, le cuffie wireless dell’azienda statunitense costano solo 25,99 euro, spedizione compresa.

Le JBL Tune 510BT sono le cuffie Bluetooth da acquistare oggi: su Amazon lo sconto è del 48%

Le JBL Tune 510BT sono cuffie sovraurali wireless che, volendo sintetizzare al massimo, offrono un’esperienza audio di qualità a un prezzo accessibile. Con un design leggero e confortevole, un’autonomia di batteria fino a 40 ore e la tecnologia JBL Pure Bass, queste cuffie sono perfette per chi ama ascoltare musica in movimento.

Le cuffie sono realizzate in plastica resistente, i padiglioni auricolari sono morbidi e rivestiti in pelle sintetica, che li rende comodi da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Inoltre sono pieghevoli, il che le rende facili da trasportare e riporre.

Dotate di driver da 32 mm, le Tune 510Bt offrono un suono ricco e dettagliato. La tecnologia JBL Pure Bass aggiunge un ulteriore tocco di bassi profondi e potenti. La qualità del suono è buona, soprattutto per il prezzo, e le cuffie sono adatte a una varietà di generi musicali.

Le cuffie dispongono anche di un microfono integrato per le chiamate in vivavoce e di un pulsante multifunzione per controllare la musica e le chiamate. Altro vantaggio è che le JBL Tune 510BT supportano la connessione Multipoint e questo significa che possono essere collegate a due dispositivi contemporaneamente per passare dall’uno all’altro in modo fluido e immediato.