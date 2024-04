Le JBL Tune 670NC sono le CUFFIE definitive, il prezzo CROLLA del 40%

Tra tutte le cuffie presenti su Amazon, la scena oggi è monopolizzata dalle JBL Tune 670NC. Questo prodotto wireless costa poco e offre caratteristiche che in genere sono presenti su dispositivi molto più costosi. Chi vuole isolarsi dal mondo esterno dando spazio alla sua musica preferita, può farlo con queste cuffie, tra l’altro comodissime e molto belle esteticamente.

Il capolavoro di JBL arriva su Amazon oggi con il 40% di sconto, un vero crollo del prezzo originale che da 99,99 € passa a soli 59,99 €. Con due anni di garanzia e spedizione veloce il servizio da parte del colosso e-commerce è garantito.

Con questa cuffie di JBL si possono ottenere grandi prestazioni senza spendere troppo

L’alta qualità audio garantita dai bassi potenti è il vero punto di forza di queste cuffie di JBL. Le Tune 670NC sono inoltre dotate del Bluetooth 5.3 che offre stabilità da vendere anche a distanza. Paura di non arrivare a fine giornata? Il prodotto è stato pensato per sorprendere e lo fa grazie alla sua batteria che lo spinge fino a 70 ore di autonomia con una sola carica.

La presenza di un microfono con isolamento vocale consente anche chiamate di alta qualità. Le JBL Tune 670NC sono cuffie che isolano alla grande anche essendo on-ear. La presenza della cancellazione adattiva del rumore si nota eccome: si entra in un mondo totalmente estraneo a quello esterno, al quale si può dare ascolto impostando la modalità SmartAmbient. Queste caratteristiche sono il principale motivo per cui tutti gli utenti acquistano questo prodotto, siccome le altre cuffie di pari livello non ne sono in possesso.

Le JBL Tune 670NC oggi costano solo 59,99 € grazie al 40% di sconto. Amazon garantisce la spedizione entro 5 giorni gratis e anche due anni di assistenza gratuita.