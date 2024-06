Le live streaming di X saranno solo per utenti a pagamento

X, piattaforma nota fino a poco tempo fa come Twitter, ha annunciato ufficialmente che le funzioni relative alle live streaming saranno presto esclusiva degli abbonati a X Premium. La funzionalità in questione permette, selezionando l’apposita icona presente sull’app mobile, di avviare una sessione live.

La comunicazione è arrivata attraverso l’account ufficiale di X, con il seguente messaggio:

⏩Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU — Live (@Live) June 21, 2024

Live streaming di X a pagamento: solo uno degli ultimi tentativi di monetizzare la piattaforma

La mossa della piattaforma appare discutibile sotto diversi punti di vista. In primis, pur essendo un ottimo social network, X non è di certo famoso per le sue live streaming. In seconda battuta, esistono altri servizi noti proprio per questo tipo di contenuto.

Ciò è stato anche sottolineato dal sito Engadget che, tra le altre cose, fa la lista dei siti che offrono funzioni legate alle live streaming in modo gratuito, ovvero Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e TikTok.

Nonostante ciò, la mossa di X non coglie impreparati gli utenti. Già qualche giorno fa, infatti, è stato riportato come la piattaforma sia alla ricerca disperata di nuove vie di monetizzazione.

Un altro modo per far fruttare il social network, a quanto pare, sarebbe quello di trasformare la relativa app in un sistema per pagamenti digitali, sebbene altri colossi tecnologici abbiano fatto clamorosi flop provando questa via.

D’altro canto X non sembra di certo un social network in salute: da quanto la piattaforma è stata acquisita da Elon Musk, infatti, sembra aver collezionato una lunga serie di fallimenti.