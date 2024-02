Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono cuffie over ear wireless pensate principalmente per il gaming. Sono compatibili con tutte le piattaforme di gioco, compresa la PlayStation 5 di Sony, e integrano dei microfoni per consentire al videogiocatore di comunicare nelle chat vocali. Però perché limitarsi solo a questo uso? La qualità con Logitech è di casa, quindi queste cuffie vanno bene anche per ascoltare musica e guardare contenuti video come film e serie TV.

Oggi le G435 sono al centro di una incredibile promo Amazon. Costano infatti solo 46,99€ grazie allo sconto del 47%, e le spese di spedizione sono pari a zero.

Audio perfetto per immergersi in emozionanti sessioni di gaming: le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED sono al minimo storico

Le Logitech G435 LIGHTSPEED offrono un’esperienza di gioco confortevole e versatile. Con un design leggero e traspirante, una durata della batteria di 18 ore e la compatibilità con diverse piattaforme, queste cuffie sono un’ottima scelta per i giocatori occasionali e competitivi.

Le cuffie sono realizzate con materiali comodi e traspiranti. I padiglioni auricolari sono morbidi e avvolgono le orecchie senza creare pressione, mentre l’archetto è regolabile per adattarsi a diverse forme di testa.

Le G435 offrono un suono stereo di buona qualità con bassi potenti e alti chiari. I driver sono da 40 mm e la tecnologia LIGHTSPEED garantisce una connessione wireless stabile e a bassa latenza, per un’esperienza di gioco senza ritardi.

Non mancano due microfoni beamforming che offrono una buona qualità audio per le chat di gioco e le chiamate vocali. Ci sono anche i pulsanti multifunzione per controllare il volume, la riproduzione musicale e la disattivazione del microfono.

Le cuffie sono compatibili con PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite Bluetooth, quindi anche smartphone e tablet.

