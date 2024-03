Le migliori prestazioni con il MONITOR LG da 32" 4K a prezzo STRACCIATO

Se stavate cercando da tempo un nuovo monitor per il vostro computer, lo avete trovato. Su Amazon è disponibile in sconto il famosissimo schermo da 32″ 4K di LG.

Gli amanti della qualità avranno già dato in passato un’occhiata a questo dispositivo, fatto di un’estetica mostruosa e di prestazioni da favola. LG ha concentrato tutta la conoscenza in questo monitor, che è andato a ruba in queste ore.

Lo sconto del 12% garantisce un prezzo di soli 349,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in un giorno.

Il monitor LG 4K HDR 10 su Amazon con uno sconto incredibile

Con la sua ampiezza da 32″, è grande la soddisfazione che offre questo monitor LG quando lo si guarda. La risoluzione in 4K trova libero sfogo su questa diagonale, che grazie ai bordi ridotti a zero sembra non finire mai. Ottimo il refresh rate da 60 Hz che garantisce un’ottima fluidità.

Con la tecnologia HDR 10 i colori sono talmente vividi da sembrare reali e se avete paura di non avere un audio all’altezza, state tranquilli: c’è quello di tipo stereo grazie agli speaker incorporati.

Il punto di forza principale quando si acquista questo monitor è sicuramente la grande affidabilità del marchio. Detto in breve, quando si opta per un prodotto LG con questa risoluzione, si è subito coscienti di aver preso il miglior pannello in circolazione. La presenza dell’audio stereo con gli speaker incorporati è un vero e proprio “plus”, così come lo è il design. Ovviamente anche il prezzo è una motivazione per acquistare il monitor, siccome oggi cala del 12%.

Chiunque fosse interessato, deve prendere al volo l’occasione in quanto il prezzo oggi è di soli 349,99 €. La garanzia è pari a due anni e la spedizione ci mette solo 24 ore per arrivare a casa.