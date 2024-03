Le offerte di PRIMAVERA regalano l'ECHO Show 8 con Alexa e display HD

Le offerte di primavera di Amazon permette a tutti di portare a casa l’assistente vocale Alexa nella forma che più si desidera. Una delle migliori è sicuramente quella offerta dall’Echo Show 8 di seconda generazione, uno dei dispositivi più acquistati di sempre. Oggi il suo prezzo scende vertiginosamente su Amazon e diventa particolarmente allettante.

Dotato di un ampio schermo, di un potente altoparlante e di più microfoni, è il device perfetto da tenere in casa. Le offerte di primavera portano l’Echo Show 8 2021 a costare oggi solo 89,99 € grazie al 31% di sconto. Acquistandolo, si bene beneficia anche di due anni di garanzia e della spedizione veloce in due giorni.

L’Echo Show 8 di seconda generazione costa pochissimo su Amazon

L’ampio display da 8″ in HD permette di interagire in maniera diretta con l’Echo Show 8 e non solo con la voce. Fondendo insieme queste possibilità, Alexa diventa uno strumento potentissimo ed utilissimo di cui servirsi in ogni momento. L’altoparlante è stato nettamente migliorato e c’è una telecamera da 13 MP utile per le chiamate Drop-In da dispositivo a dispositivo e anche per la videosorveglianza qualora si volesse controllare l’ambiente domestico live.

L’esperienza massima che si può raggiungere utilizzando l’assistente vocale Alexa, si può toccare con mano usando dispositivi Echo Show come questo. L’ampiezza del display e soprattutto la potenza dell’audio, rappresentano dei punti di forza ineguagliabili dai prodotti della concorrenza. La ragione principale per cui acquistare il dispositivo oggi, oltre al prezzo, è proprio la grande qualità che si porta dietro.

L’Echo Show 8 di seconda generazione è attualmente disponibile con il 31% di sconto e dunque per un totale di 89,99 € su Amazon. Gli anni di garanzia sono come sempre due e c’è anche la spedizione rapida in due giorni.