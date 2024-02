Le prese SMART per controllare tutto a DISTANZA costano POCHISSIMO

È tornata all’offerta che tutti hanno sfruttato solo qualche giorno fa: il set di 2 prese smart TP-Link è di nuovo in sconto su Amazon. Il colosso e-commerce mette di nuovo in promozione questi due articoli da acquistare in un’unica soluzione con uno sconto del 20%.

Oggi, grazie all’offerta a tempo, il prezzo sarà di soli 19,99 € invece che di 24,99 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione è prevista entro domani.

Prese smart TP-Link in sconto, hanno anche Alexa

Chi compra questo set di 2 prese smart TP-Link Tapo P105 può ritenersi una persona giudiziosa. Non bisogna pensare ad altro: con queste prese si semplifica tutto. Basta inserire la spina di un qualsiasi dispositivo elettronico al loro interno e poi collegare il tutto alla corrente elettrica mediante una semplice presa in casa. A quel punto bisogna collegare il Wi-Fi, ricercando il dispositivo tramite applicazione ufficiale. Fatto ciò, il dispositivo che avete inserito nella presa smart sarà utilizzabile come se fosse un prodotto smart.

Alla fine, dopo aver raccontato al meglio cosa significa avere una presa smart, le conclusioni parlano chiaro: non approfittare di un’offerta del genere sarebbe insensato. La presenza in casa di queste prese garantisce l’utilizzo a distanza di tutti i dispositivi che in genere si collegano alla corrente elettrica. Il vantaggio è quello di poterli monitorare da qualsiasi parte del mondo ci si trovi, spegnendoli, accendendoli o programmandone gli orari di attività.

Usare un’app o la voce per accendere il frullatore o magari una lampada in soggiorno è un’esperienza impagabile. Da non sottovalutare la sicurezza: queste prese hanno la protezione dal sovraccarico, sovracorrente e dai corto circuiti. Oggi l’offerta a tempo è degna di nota: c’è il 20% di sconto e il prezzo finale è di 19,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.