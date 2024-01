Le vendite di iPhone caleranno nel 2024, parola degli esperti Apple

L’ultima parte del 2023 è stata veramente entusiasmante per Apple, che ha registrato dati straordinari in merito alle vendite. Il colosso di Cupertino è stato infatti in grado di arrivare ad un punto altissimo, vendendo un numero considerevole di iPhone. Questo ha portato il brand a diventare quello principale dopo oltre 13 anni di dominio da parte di Samsung.

All’inizio di questo mese di gennaio che ora volge al termine, un analista che lavora per Barclays aveva affermato che non ci saranno grandi novità con l’arrivo dei nuovi iPhone 16, situazione che potrebbe portare ad un’inversione netta del trend.

Apple potrebbe subire un calo di vendite degli iPhone: non ci saranno novità fino al 2025

Ora che il mese è quasi finito, tali dichiarazioni trovano riscontro nelle parole di altre personalità influenti nel settore dei leak. In un post, il celebre analista Ming-chi Kuo parla di nuovi modelli iPhone a settembre che non entusiasmerà per le novità introdotte, neanche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Le grandi novità dovrebbero arrivare a partire dal 2025, per cui fino ad allora potrebbe esserci un calo significativo della domanda. Sarà proprio a partire dal 2025 che Apple si dedicherà completamente all’intelligenza artificiale per iPhone arrivando poi al rilascio della linea iPhone 17.

Qualcuno ha annunciato che l’arrivo di iOS 18 aggiungerà nuove funzionalità legate all’IA, ma potrebbero non essere all’altezza di quanto visto in occasione del lancio dei nuovi Galaxy S24 di Samsung. I prossimi due anni pertanto potrebbero essere difficili per Apple, con un calo di circa 200 milioni di unità. Potrebbe a quel punto trattasi del calo più significativo tra i principali marchi globali di smartphone nell’anno 2024.

Già durante la prima metà di questo 2024 dovrebbe esserci un calo di circa il 10-15% secondo gli esperti. La stessa cosa dovrebbe avvenire anche per la serie iPhone 16, ma ormai manca poco: staremo a vedere.